Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Шольц виключив участь росії в Саміті миру, якщо агресія продовжиться

10 вересня 2024, 20:47
Шольц виключив участь росії в Саміті миру, якщо агресія продовжиться
За словами канцлера Німеччини, потрібно зрозуміти, як знайти вихід із ситуації конфлікту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хотів би, щоб росія брала участь у наступному Саміті миру, але "це не спрацює", якщо країна продовжить атакувати Україну. Про це він сказав на заході, яку організувала газета "Vorwärts", повідомляє Tagesschau.

За його словами, окрім необхідної військової підтримки України проти рф, також варто вивчити, як знайти вихід із ситуації конфлікту. 

"Звичайно, це не спрацює, якщо людина, яка має там сидіти, також скаже: "Я збираюся продовжувати атакувати", - наголосив Шольц, маючи на увазі президента росії владіміра путіна.

Шольц наголосив, що у такому випадку агресор захоче ще більше української території, якщо з'явиться перспектива миру.

"У цій ситуації, я думаю, нам потрібно те, що завжди важливо в політиці: ясність, твердість і характер. Це те, про що йдеться, якщо ви хочете забезпечити мир і безпеку в Європі", - вважає політик.

За інформацією італійської газети La Repubblica, канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план" у війні росії та України, який передбачає збереження за росією раніше захоплених українських територій.

У виданні наголосили, що таким чином Шольц хоче увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, аби повернути свої втрачені позиції.

"Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута", - наголосили журналісти. 

Олаф Шольцвійна в Українісаміт мируросія-агресор

Останні матеріали

Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal
Політика
Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 21:49
Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 14:14
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Політика
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 12:04
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 07:35
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Політика
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 13:49
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Політика
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 11:34
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Політика
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2024, 23:52
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється