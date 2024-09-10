Шольц виключив участь росії в Саміті миру, якщо агресія продовжиться

За словами канцлера Німеччини, потрібно зрозуміти, як знайти вихід із ситуації конфлікту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хотів би, щоб росія брала участь у наступному Саміті миру, але "це не спрацює", якщо країна продовжить атакувати Україну. Про це він сказав на заході, яку організувала газета "Vorwärts", повідомляє Tagesschau.

За його словами, окрім необхідної військової підтримки України проти рф, також варто вивчити, як знайти вихід із ситуації конфлікту.

"Звичайно, це не спрацює, якщо людина, яка має там сидіти, також скаже: "Я збираюся продовжувати атакувати", - наголосив Шольц, маючи на увазі президента росії владіміра путіна.

Шольц наголосив, що у такому випадку агресор захоче ще більше української території, якщо з'явиться перспектива миру.

"У цій ситуації, я думаю, нам потрібно те, що завжди важливо в політиці: ясність, твердість і характер. Це те, про що йдеться, якщо ви хочете забезпечити мир і безпеку в Європі", - вважає політик.

За інформацією італійської газети La Repubblica, канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план" у війні росії та України, який передбачає збереження за росією раніше захоплених українських територій.

У виданні наголосили, що таким чином Шольц хоче увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, аби повернути свої втрачені позиції.

"Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута", - наголосили журналісти.