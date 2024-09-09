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Шольц готує "мирний план" для України, де Київ втрачає окуповані території – La Repubblica

09 вересня 2024, 12:30
Шольц готує
Олаф Шольц
Глава ФРН вирішив розіграти "українську карту", щоб вийти з кута після невдач на виборах.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план", у війні рф проти України, який передбачає збереження росією раніше захоплених українських територій.

Про це пише італійська газета La Repubblica.

Глава ФРН вирішив розіграти "українську карту", щоб вийти з кута після невдач на виборах і щоб зміцнити свої позиції при владі. 

План, який готує канцлер, не виключає передачу рф частини української території. 

На виборах у Тюрингії і Саксонії Соціал-демократична партія Німеччини Шольца посіла п'яте та четверте місце, набравши 6,1% та 7,3% відповідно. Поріг для проходження до парламенту становить 5%. У Тюрінгії впевнену перемогу здобула права партія "Альтернатива для Німеччини", набравши 32,8% голосів. У Саксонії ця партія зайняла другий рядок з 30,6% голосів, поступившись Християнсько-демократичному союзу (ХДС), який набрав 31,9%. Напередодні в інтерв'ю Шольц наголосив на необхідності провести новий саміт миру з метою врегулювання кризи в Україні з обов'язковою участю рф.

"Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута", - йдеться в матераілі. 

Журналісти, посилаючись на джерела в парламенті пишуть, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями "над свого роду "Мінськими угодами", які передбачають можливість передачі частин української території москві.

Джерело також додає, що "канцлер хоче прогнути Україну за будь-яку ціну".

Шольц заявив, що настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. 

Канцлер вже обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього "хороші" стосунки і він погодився, що росія має бути присутня на наступній мирній конференції, а екс український посол у Німеччині Андрій Мельник заявив, що влада України не має нічого проти, щоб Німеччина стала посередником у переговорах Києва і москви. 

Він закликав німецького канцлера Олафа Шольца вийти на путіна і обговорити з ним переговори щодо України.

В опозиції вважають, що пропозиція Шольца запросити росію на мирний саміт ставить під загрозу безпеку Німеччини. 

"Крок канцлера був передбачуваний, оскільки він вписується у стратегію частини СДПН щодо дуже тонкого підштовхування України до фіктивного світу, який визначається росією, в якому підтримка поступово скорочується, а замість неї потрібні фіктивні переговори. Шольц хоче зобразити канцлера світу, але при цьому погіршує ситуацію в Україні і тим самим послаблює безпеку Європи та Німеччини", - заявив депутат бундестагу Родеріх Кізеветтер. 

Політолог та професор Кельнського університету Томас Єгер вважає, що для Володимира путіна війна та переговори - це два різні способи досягнення своїх цілей в Україні. 

"путін не зацікавлений у переговорах, якщо заздалегідь не буде зрозуміло, що він отримає частину України, демілітаризує її та отримає певні гарантії безпеки. Мета путіна – роззброєння України та перемога росії", - додав він. 

Вчора, 8 вересня, ми писали, що канцлер Німеччини виступив за швидше завершення війни та участь росії у мирних переговорах.
війна в УкраїніОлаф Шольцмирний план

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