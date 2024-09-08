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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини виступив за швидше завершення війни та участь росії у мирних переговорах

08 вересня 2024, 18:10
Канцлер Німеччини виступив за швидше завершення війни та участь росії у мирних переговорах
Олаф Шольц
Шольц підкреслив, що, на його думку, настав момент для дискусій.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за прискорення переходу до мирного процесу в Україні і виступив за участь росії у другому Саміті миру. 

Свою позицію Олаф Шольц озвучив у великому літньому інтерв'ю ZDF, витяги з якого було опубліковано в неділю, 8 вересня.

Шольц підкреслив, що, на його думку, настав момент для дискусій, як прискорити завершення військового конфлікту в Україні.

"Зараз той момент, коли нам необхідно обговорити, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації, і досягти миру швидше, ніж здається зараз", — наголосив канцлер Німеччини.

Шольц також висловився за участь росії у другому Саміті миру.

За словами канцлера, у питанні про необхідність присутності рф на саміті Берлін солідарний із позицією президента України Володимира Зеленського.

"Обов’язково буде ще одна мирна конференція", — запевнив Олаф Шольц.

Олаф Шольцвійна в Україні

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