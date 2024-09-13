Соціал-демократи Німеччини вивчають можливість зміни кандидата на пост канцлера через низький рейтинг Шольца

У партії Шольца вважают, що на наступних виборах його можна було б замінити іншим, більш популярним кандидатом.

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца почали лунати пропозиції виключити його з виборчого списку на національних виборах наступного року і замінити більш популярним політиком.

Про це йдеться у Financial Times.

За даними соціологічного інституту Forschungsgruppe Wahlen, жоден канцлер з часів об'єднання Німеччини в 1990 році не мав такого низького рейтингу підтримки. Опитування Forschungsgruppe Wahlen минулого тижня показало, що 77% вважають Шольца "слабким лідером", який не може домогтися свого.

У партії Шольца вважают, що на наступних виборах його можна було б замінити іншим, більш популярним кандидатом – наприклад, міністром оборони Борисом Пісторіусом або Анке Релінгер, прем'єркою землі Саар.

"У парламентській партії багато людей вказують на те, як (президент США) Джо Байден звільнив місце для Камали Гарріс, і запитують, чи не може це стати прецедентом для нас", – сказав один з депутатів СДПН. "Дивлячись на його результати в опитуваннях, ви можете зрозуміти, чому", – додав він.

Одним з можливих поштовхів до виступів проти Шольца як кандидата на виборах можуть стати вибори 22 вересня в Бранденбурзі, землі, якою СДПН керує з моменту возз'єднання.

Останніми днями партія набирає обертів в опитуваннях, скорочуючи відставання від "Альтернативи для Німеччини", яка перебуває на першому місці. Але якщо в день голосування щось піде не так і вона втратить владу, це буде вкрай поганою новиною для Шольца.

Прихильники Шольца кажуть, що звинувачення у слабкому лідерстві є несправедливим і применшують труднощі управління альянсом трьох коаліційних партій з різко відмінними ідеологіями.

Єнс Ціммерманн, депутат від СДПН, вважає, що Шольц поведе партію на національні вибори наступного року і переможе, "тому що його опонентом буде Фрідріх Мерц". Особистий рейтинг Мерца залишається вперто низьким, незважаючи на широке народне невдоволення урядовими партіями.