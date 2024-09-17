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Німеччина посилить українську артилерію гаубицями Panzerhaubitze 2000

17 вересня 2024, 10:18
Німеччина посилить українську артилерію гаубицями Panzerhaubitze 2000
Фото: Panzerhaubitze
Перша партія має бути поставлена протягом двох місяців.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Україна отримає ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. 

Про це повідомляє німецький журнал Stern.

"Я думаю, що шість з них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів", – наводить видання слова Бориса Пісторіуса.

За його словами, агресивна війна росії проти України показала, наскільки важливою є артилерія на сучасному полі бою. 

Німецький міністр додав, що сухопутні війська "навряд чи здатні діяти без ефективної і оперативної артилерії".

Вчора, 16 вересня, стало відомо, що Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року.

 
НімеччинаPanzerhaubitzeвійна в Україні

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