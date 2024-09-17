Німеччина обіцяє додаткові €100 млн на зимову допомогу Україні
Берлін виділить додатково 100 мільйонів євро допомоги Україні цієї зими, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови у вівторок.
Про це повідомляє агенція Reuters.
росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", заявила Бербок перед початком міністерської конференції в Кишиневі.
Також кремль розпочав хвилю атак на українську енергетичну інфраструктуру, таку як електростанції, що часом призводить до віялових відключень електроенергії в деяких частинах країни.
Крім того, Німеччина надає Україні велику військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку.
Список поставок постійно оновлюється.