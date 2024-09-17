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Німеччина обіцяє додаткові €100 млн на зимову допомогу Україні

17 вересня 2024, 13:33
Німеччина обіцяє додаткові €100 млн на зимову допомогу Україні
Фото: з вільного доступу
Глава МЗС зробила цю заяву під час візиту до Молдови.

Берлін виділить додатково 100 мільйонів євро допомоги Україні цієї зими, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови у вівторок.

Про це повідомляє агенція Reuters.

росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", заявила Бербок перед початком міністерської конференції в Кишиневі.

Також кремль розпочав хвилю атак на українську енергетичну інфраструктуру, таку як електростанції, що часом призводить до віялових відключень електроенергії в деяких частинах країни.

Крім того, Німеччина надає Україні велику військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку. 

Список поставок постійно оновлюється.

 
НімеччинаАнналена Бербоквійна в Україніпідтримка України

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