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ПОЛІТИКА

Німеччина продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з агресором – Шольц

11 вересня 2024, 13:39
Німеччина продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з агресором – Шольц
Фото: ua.news
Канцлер обіцяє допомагати Києву "так довго, як це потрібно".

Німеччина підтримуватиме Україну "так довго, як це потрібно", але водночас закликатиме до справедливого миру.

Про це заявив у Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє "Укрінформ".

За словами Шольца, Німеччина підтримуватиме Україну власними фінансами та через кредит у 50 млрд доларів, який погодили країни G7. Водночас він наголосив на необхідності "справедливого миру, не миру під диктатом, не капітуляції", а такого миру, що поважав би суверенітет України. 

"І це правильно, коли український президент каже: ми потребуємо наступної мирної конференції, на якій за столом буде сидіти й росія. І це завдання, з яким ми маємо наразі впоратися", — заявив Шольц. 

Водночас смерті російських солдатів за територіальні здобутки він назвав "жахливими". Шольц додав, що 300-400 тисяч окупантів загинули, аби у підручниках написали, що очільник Кремля збільшив територію на пару квадратних кілометрів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план", у війні рф проти України, який передбачає збереження росією раніше захоплених українських територій.

Олаф Шольцпідтримка Українивійна

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