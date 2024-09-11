Німеччина продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з агресором – Шольц

Канцлер обіцяє допомагати Києву "так довго, як це потрібно".

Німеччина підтримуватиме Україну "так довго, як це потрібно", але водночас закликатиме до справедливого миру.

Про це заявив у Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє "Укрінформ".

За словами Шольца, Німеччина підтримуватиме Україну власними фінансами та через кредит у 50 млрд доларів, який погодили країни G7. Водночас він наголосив на необхідності "справедливого миру, не миру під диктатом, не капітуляції", а такого миру, що поважав би суверенітет України.

"І це правильно, коли український президент каже: ми потребуємо наступної мирної конференції, на якій за столом буде сидіти й росія. І це завдання, з яким ми маємо наразі впоратися", — заявив Шольц.

Водночас смерті російських солдатів за територіальні здобутки він назвав "жахливими". Шольц додав, що 300-400 тисяч окупантів загинули, аби у підручниках написали, що очільник Кремля збільшив територію на пару квадратних кілометрів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план", у війні рф проти України, який передбачає збереження росією раніше захоплених українських територій.