Критики побоюються, що Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) стало уособленням підходу Великої Британії до покарання росії за її війну: лише на словах.

Британське Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) не наклало жодного штрафу на росіян, які обходили санкції з моменту незаконного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє Politico.

OFSI, що входить до складу Міністерства фінансів, є головним органом, відповідальним за виконання санкцій. Він був створений у 2016 році, після того, як Британія вийшла з ЄС і потребувала власного органу з виконання санкцій. Його функції полягають у "швидкому виявленні, реагуванні та усуненні порушень фінансових санкцій".

Критики побоюються, що Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) стало уособленням підходу Великої Британії до покарання росії за її війну: лише на словах.

"Уряд не продемонстрував справжнього політичного бажання забезпечити виконання того, що є потенційно злочинним порушенням санкцій", — вважає Гелен Тейлор, старший науковий співробітник організації Spotlight on Corruption.

Тепер депутати хочуть щось робити з недотриманням санкцій. Водночас санкції продовжують запроваджувати, навіть якщо немає ніякого примусу до їхнього виконання. У пʼятницю, 17 травня, Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про пакет санкцій щодо росії та Північної Кореї, спрямованих проти "торгівлі зброєю в обмін на нафту".

Коли більш ніж два роки тому росія почала бойові дії в Україні, Захід поспішив запровадити санкції, сподіваючись зруйнувати її економіку. Тепер світ зіткнувся з дивною реальністю. російська економіка зростає такими швидкими темпами, що чиновники в москві стурбовані.