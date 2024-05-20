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ПОЛІТИКА

Світові лідери відреагували на смерть президента Ірану

20 травня 2024, 18:32
Світові лідери відреагували на смерть президента Ірану
Wikipedia
Співчуття висловили у ЄС, білорусі, Венесуелі, Індії.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі, глава МЗС Хоссейн Амір-Абдуллахіан та інші особи загинули внаслідок аварії гелікоптера 19 травня. У звʼязку з цим посадовці з різних країн світу висловлюють співчуття.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді написав в соцмережі X, що він «глибоко засмучений і вражений» смертю Раїсі. Премʼєр відмітив внесок іранського президента у зміцнення двосторонніх відносин між їхніми країнами. Моді також висловив співчуття його родині та іранцям і зазначив, що його країна підтримує Іран «у цей скорботний час».

Також висловились в МЗС білорусі. Там зазначили, що з життя пішли «справжні друзі» їхньої країни. Білоруси висловили співчуття близьким загиблих та народу Ірану.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро також висловився щодо загибелі Раїсі. У соцмережі X він написав, що йому та його дружині сумно прощатись із "зразковою людиною, незвичайним лідером світу". Від імені своєї країни він висловив співчуття іранському народу.  

Також заяву зробили й у Європі: "ЄС висловлює щирі співчуття з приводу загибелі президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії гелікоптера. Наші думки з родинами",заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

У МЗС Польщі висловили співчуття з приводу загибелі міністра закордонних справ Ірану. Він загинув на борту гелікоптера разом з Раїсі. Загибель президента у відомстві не коментували.

Ібрагім Раїсі був консерватором та підтримував постачання зброї росії.

ІранІбрагім Раїсі

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