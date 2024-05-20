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Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

20 травня 2024, 09:14
Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі
Wikipedia
Вчора сталася авіакатастрофа на кордоні з Азербайджаном, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі.

Про це пише видання Mehr.

Вертоліт шукали більше 9 годин. 

Разом з президентом Ірану в авіакатастрофі загинув глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, який супроводжував Раїсі в поїздці.

Крім них в гелікоптері перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем і декілька інших не названих осіб - усі вони загинули.

Вчора стало відомо, що гелікоптер на якому перебував президент Ірану потрапив в аварію.

 

ІранавіакатастрофапрезидентзагинувІбрагім Раїсі

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