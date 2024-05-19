Гелікоптер на якому перебував президент Ірану потрапив в аварію – ЗМІ

Сьогодні в другій половині дня гелікоптер у складі автоколони, в якій подорожував президент Ірану Ебрагім Раїсі, потрапив в аварію.

Про це пишуть іранські державні ЗМІ, передає Jpost.

Наразі деталі інциденту залишаються незрозумілими, хоча за першими повідомленнями, аварія сталася за участю президентського гелікоптера і в туманну погоду.

Пізніше стало відомо, що екіпаж самостійно вийшов на зв'язок і є ймовірність, що обійшлося без жертв.

Всього в колоні з президентом Ірану було три вертольоти: два з них прибули до місця призначення, третій - із головою Ірану Раїсі - зазнав аварії.

Повідомляється, що незадовго до краху Раїсі зустрічався із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на кордоні країни, де проходила урочиста церемонія відкриття нових гідровузлів.

Президента досі шукають.