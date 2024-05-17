Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24

Про зростання російських операцій саботажу в Європі пише французьке видання France24. Європейці нібито попереджені й перешкоджають такій активності арештами ще до того, як російські агенти можуть здійснити замислене. На думку видання, це означає, що російська мережа ще крихка і завчасне оголошення розвідки про зростання активності покликано завадити успішним операціям росіян.

"На тлі нових попереджень розвідки про те, що росія готує "насильницькі диверсійні акти", спрямовані проти Європи і країн-членів НАТО, експерти з питань безпеки повідомили, що вони вже помітили значне зростання кількості таємних російських диверсійних операцій", – пише France24.

В ексклюзивному матеріалі від 5 травня Financial Times повідомила, що спецслужби трьох різних європейських країн попередили свої уряди про те, що російські агенти готують серію вибухів, підпалів та інфраструктурних атак на європейській території.

"Ми оцінюємо ризик контрольованих державою російських саботажних актів як значно підвищений", – заявив голова німецької внутрішньої розвідки Томас Хальденванг на конференції з питань безпеки у квітні, зазначивши, що ці атаки матимуть "високий потенціал для завдання шкоди".

Підпал і саботаж. Британія, Німеччина. Хто наступний?

Високопоставлений європейський урядовець повідомив виданню, що НАТО також перебуває у стані бойової готовності, заявивши, що служби безпеки альянсу надали "чітку і переконливу інформацію про російські витівки".

кремль висміяв ці претензії, відкинувши їх як "необґрунтовані" і "несерйозні". Але ці попередження, як наголошує France24, не так легко відкинути. Особливо з огляду на те, що вони пролунали на тлі низки диверсійних атак в Європі та США за останні місяці, в яких підозрюють зв'язок з російськими спецслужбами. І список цих інцидентів продовжує зростати.

Наприклад, 21 березня у Лондоні під час пожежі було знищено склад з вантажами допомоги для України. Потім, 15 квітня, загорівся американський завод із виробництва артилерійських снарядів, який відправляв частину своєї продукції в Україну. Через два дні, 17 квітня, вибух прогримів на заводі британського оборонного підрядника BAE Systems в Уельсі. Цей завод також виробляє зброю для України.

А 18 квітня в Польщі заарештували чоловіка, пов'язаного з російськими спецслужбами, після того, як він намагався зібрати інформацію про безпеку в аеропорту Жешува. Того ж дня Німеччина заарештувала двох німецько-російських громадян, підозрюваних у підготовці диверсійних атак в країні, зокрема на військові об'єкти США.

Націленість на залізничну мережу Європи. А ще й тисячі хакерських атак

France24 цитує фахівчиню з російських спецслужб з Університету Аберістуїта в Уельсі Дженні Мазерс, яка зазначила, що за останній рік помітно зросла кількість та інтенсивність інцидентів, пов'язаних з росією, додавши, що "ми, ймовірно, побачимо прискорення цієї тенденції".

Атаки здійснюються і на великі інфраструктурні мережі. Минулого місяця чеська влада звинуватила росію в тому, що вона здійснила "тисячі" спроб хакерських атак з метою саботажу європейських залізничних систем і їхньої здатності транспортувати західні озброєння і матеріали в Україну. За словами міністра транспорту країни, ця кампанія стартувала невдовзі після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, і включала атаки на системи сигналізації та продажу квитків.

Експерт з питань розвідки та безпеки з Університету Брунеля в Лондоні Кевін Ріле вважає, що однією з причин ймовірного російського саботажу є те, що москва вже бачить себе у стані війни із Заходом. путін досить чітко дав це зрозуміти 28 березня, коли заявив, що будь-які західні військові бази, на яких базуються винищувачі F-16, що прямують в Україну, будуть вважатися "законними цілями" для російської армії.

Директор лондонського аналітичного центру Mayak Intelligence і автор книги "Війни путіна: від Чечні до України" Марк Галеотті заявив, що оскільки Захід продовжує тиснути на росію, "ми не повинні дивуватися зворотній реакції". Галеотті додав, що збільшення кількості диверсійних операцій також пов'язане з тим, що Україна посилила свої атаки на російську територію, і що їх можна розглядати як своєрідну відплату. "Що стосується путіна, то Україна робить те, що їй кажуть. Коли він бачить, як атакують російські заводи, він бачить руки ЦРУ, НАТО", – зазначив він.

Ідеальний час для тиску. Завдання – зупинити поставки для України

Французьке видання зазначає, що експерт з питань розвідувальних служб із Ноттінгемського університету Деніел Ломас вважає, що час для росії чинити тиск на Захід у такий спосіб є дуже вдалим, особливо з огляду на певну втому від війни, яка проявилася у довгоочікуваному пакеті допомоги Україні, наданому США на початку цього року. Крім того, за його словами, російські атаки на європейській землі – це "можливість посіяти більше розбіжностей" на Заході.

За словами пані Мазерс, ці атаки також мають стратегічну мету в Україні, в тому сенсі, що росія намагається скоординувати ширшу диверсійну кампанію зі своїми наступальними діями на місцях, прагнучи створити більшу військову перевагу.

"Це не лише психологічний вплив на Захід, але й матеріальний для України", – наголосила вона, маючи на увазі той факт, що більшість цілей – це або склади боєприпасів, призначені для української армії, або об'єкти інфраструктури в ланцюгу постачання і доставки, як-от залізничні мережі або аеропорти.

Ломас погодився: "Один з їхніх ключових пріоритетів – зупинити потік зброї в Україну".

Трохи нижче порогу конфлікту. Поки є час запобігти?

У той час як Financial Times попереджає, що атаки, які готує росія, будуть здійснені "без особливого занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення", експерти, з якими поспілкувалося France 24, не виглядають настільки стурбованими.

Ріле з Університету Брунеля зазначив, що головною метою російських спецслужб завжди було "зменшити здатність своїх супротивників вести війну", а не збільшувати кількість супутніх жертв.

Це не означає, що жертв не буває, сказав Ломас, і вказав на справу Сєргєя Скріпаля у Великій Британії 2018 року, коли жінка, яку росія використала проти колишнього подвійного агента, померла після випадкового впливу нервово-паралітичної речовини.

Галеотті (який, на думку iPress, вже близько року, як перефарбувався і відстоює позицію росії) сказав, що росіяни також намагаються не перетинати червону лінію. "Те, що вони не вбивають людей і не атакують об'єкти інфраструктури, свідчить про те, що на даний момент вони все ще мають політичні обмеження. Навіть якщо путін говорить про війну проти Заходу, насправді він не хоче відкритого конфлікту. Тому росія використовує операції, які залишаються трохи нижче порогу конфлікту".

І, за словами Ломаса, якщо росія хоче націлитися на країни НАТО, не викликаючи фактичної реакції НАТО, то у неї немає іншого вибору, окрім як використовувати свої розвідувальні служби для проведення диверсійних операцій.

Але для того, щоб робити це ефективно, вона повинна мати велику мережу агентів на місці. За кілька тижнів після вторгнення росії в Україну Європа завдала величезного удару по цій мережі, виславши сотні російських розвідників, які працювали в посольствах по всьому континенту.

"Той факт, що диверсійні кампанії посилюються, може означати, що російські спецслужби, можливо, оговталися від найгірших з цих втрат", – цитує французьке видання пана Ріле.

"Але поки що російські диверсійні операції здебільшого обмежуються підпалами тут, спробами терактів на залізниці там, а також діями осіб із подвійним громадянством, яких заарештовують ще до того, як вони встигли завдати реальної шкоди. Іншими словами, європейська агентурна мережа росії, вірогідно, все ще досить крихка. І, ймовірно, саме тому попередження європейської розвідки було зроблено саме зараз – поки ще є час, щоб запобігти тому, щоб Європа знову стала гніздом для російських агентів, які можуть зруйнувати український ланцюг поставок назавжди", – завершує статтю France24.

Джерело: France24