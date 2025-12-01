Польща оголосила європейський ордер на арешт підозрюваних у диверсії на залізниці

Окружний суд Варшави видав європейський ордер на арешт двох українців.

Прокурор окружного суду Варшави подав клопотання про видачу європейського ордера на арешт двох українців, яких підозрюють у скоєнні диверсії на залізничній інфраструктурі.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає радіо RMF24.

Йдеться про Євгена Іванова, 1984 року народження (Естонія), та Олександра Кононова, 1986 року народження (Україна). За даними слідства, підозрювані залишили територію Польщі та виїхали до білорусі.

Наразі їхній пошук здійснює Варшавське управління поліції. Після подання клопотання про європейський ордер на арешт польська сторона також опублікувала світлини підозрюваних.

Раніше ми повідомляли, що підозрюваний у диверсії українець у Польщі володів десятками російських паспортів.