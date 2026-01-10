Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Польщі словом 2025 року обрали "дрон"

10 січня 2026, 10:07
У Польщі словом 2025 року обрали
Фото: з вільних джерел
Дрон став символом тривоги та небезпеки, тому мовознавці вирішили пов’язати його з 2025 роком.

Рада польських мовознавців назвала словом 2025 року "дрон". До трійки також увійшли слова "космос" і "вето".

Про це повідомляє польське медіа Rmf24.

Професор Єжи Бралчик пояснив, що саме слово "дрон" найточніше відображає теми та настрої, які хвилювали суспільство протягом року. За його словами, дрон став символом тривоги та небезпеки, тому мовознавці вирішили пов’язати його з 2025 роком.

Паралельно відбулося й онлайн-голосування серед інтернет-користувачів. У ньому перше місце посіло слово "космос", друге — "дрон", третє — "вето". Конкурс організував Варшавський університет, а участь в онлайн-опитуванні цього року взяли майже 1 400 осіб.

Вибір слова "дрон" частково пов’язують і з подіями у сфері безпеки. У вересні 2025 року Польща вперше збивала російські безпілотники, які залетіли на її територію під час масованої атаки росії на Україну. Тоді в країні тимчасово закривали аеропорти, а польська влада назвала інцидент "актом агресії".

У Польщі слово року визначають уже 15 років. Воно має відображати ключові події та теми, що домінували в суспільному житті протягом року. Окремо слово року обирають рада мовознавців і журналістів та інтернет-користувачі.

Цього разу експерти відібрали 21 слово з тих, що найчастіше з’являлися в польських медіа у 2025 році. Серед них — "перемир’я", "суд", "космонавт", "голоси", "диверсія" та "житло".

У 2024 році польські лінгвісти обрали словом року "коаліція", тоді як інтернет-користувачі віддали перевагу "штучному інтелекту". У 2023-му рада лінгвістів також назвала словом року "штучний інтелект", а користувачі мережі проголосували за "вибори".

Тим часом в Україні онлайн-словник неологізмів і сленгу сучасної мови "Мислово" назвав словом 2025 року "переговори". Антисловом року стала фраза "прийду за кожним", яку генеральний прокурор Руслан Кравченко використав у дописі 12 грудня.

ПольщаДронслово року

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється