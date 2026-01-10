У Польщі словом 2025 року обрали "дрон"

Дрон став символом тривоги та небезпеки, тому мовознавці вирішили пов’язати його з 2025 роком.

Рада польських мовознавців назвала словом 2025 року "дрон". До трійки також увійшли слова "космос" і "вето".

Про це повідомляє польське медіа Rmf24.

Професор Єжи Бралчик пояснив, що саме слово "дрон" найточніше відображає теми та настрої, які хвилювали суспільство протягом року. За його словами, дрон став символом тривоги та небезпеки, тому мовознавці вирішили пов’язати його з 2025 роком.

Паралельно відбулося й онлайн-голосування серед інтернет-користувачів. У ньому перше місце посіло слово "космос", друге — "дрон", третє — "вето". Конкурс організував Варшавський університет, а участь в онлайн-опитуванні цього року взяли майже 1 400 осіб.

Вибір слова "дрон" частково пов’язують і з подіями у сфері безпеки. У вересні 2025 року Польща вперше збивала російські безпілотники, які залетіли на її територію під час масованої атаки росії на Україну. Тоді в країні тимчасово закривали аеропорти, а польська влада назвала інцидент "актом агресії".

У Польщі слово року визначають уже 15 років. Воно має відображати ключові події та теми, що домінували в суспільному житті протягом року. Окремо слово року обирають рада мовознавців і журналістів та інтернет-користувачі.

Цього разу експерти відібрали 21 слово з тих, що найчастіше з’являлися в польських медіа у 2025 році. Серед них — "перемир’я", "суд", "космонавт", "голоси", "диверсія" та "житло".

У 2024 році польські лінгвісти обрали словом року "коаліція", тоді як інтернет-користувачі віддали перевагу "штучному інтелекту". У 2023-му рада лінгвістів також назвала словом року "штучний інтелект", а користувачі мережі проголосували за "вибори".

Тим часом в Україні онлайн-словник неологізмів і сленгу сучасної мови "Мислово" назвав словом 2025 року "переговори". Антисловом року стала фраза "прийду за кожним", яку генеральний прокурор Руслан Кравченко використав у дописі 12 грудня.