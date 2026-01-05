Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
30 тисяч чехів вибачилися перед Україною через антиукраїнські заяви спікера

05 січня 2026, 12:54
Фото: gettyimages.com
Вони підписали петицію, автор якої вибачається перед Україною за слова голови парламенту Томіо Окамури.

У Чехії понад 30 тисяч осіб підписали петицію, у якій висловлюють вибачення за антиукраїнські заяви голови Палати представників Томіо Окамури. Автор петиції, вчитель і голова чеського села Семневіце Антонін Коларж, звернувся з листом на ім’я посла України в Чехії Василя Зварича. 

Про це повідомляє портал iDNES.

"Я відчуваю необхідність вибачитися за слова Томіо Окамури, які суперечать фактам, історичному досвіду та базовим принципам гуманності, солідарності та відповідальності", - зазначив Коларж у листі.

Він наголосив, що Окамура представляє лише меншину суспільства, а його висловлювання набагато голосніше, ніж думки більшості чеських громадян. 

"Це його особиста політична позиція і не може поширюватися на інших членів парламенту або на чеське суспільство в цілому", - додав автор петиції.

Коларж також підкреслив, що у Чехії багато людей відчувають солідарність та вдячність Україні та її громадянам. 

"Сьогодні Україна захищає не лише свою територію, а й принцип, що кордони не можна змінювати силою, а насильство не може переписати право. Якщо Україна впаде, це буде поразка демократичних цінностей, на яких ґрунтується і наша свобода", - написав він.

У петиції також нагадали про трагедії, з якими стикалися українці, зокрема русифікацію, масові вбивства цивільних у Бучі та руйнування Маріуполя.

Незодавно стало відомо, що Спікер Чехії виступив проти допомоги Україні і розкритикував Захід.

Однак після цих заяв опозиція в Чехії ініціювала відставку голови парламенту через антиукраїнські заяви.

 

Чехіяукраїнці

