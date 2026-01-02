Він заявив, що гроші чеських громадян не повинні йти на війну в Україні, а владу Зеленського назвав "хунтою".

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура у своїй новорічній промові знову виступив проти надання зброї Україні.

Про це повідомляє портал Ceske Noviny.

Окамура заявив, що новий уряд коаліції ANO, SPD та "Автомобілістів" прагнутиме діяти насамперед в інтересах чеських громадян і компаній.

"Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім’ям із дітьми, для купівлі зброї та відправлення її у абсолютно безглузду війну," - наголосив він.

Спікер також критикував Західну Європу, стверджуючи, що вона отримує вигоду від продажу зброї в борг, а українська влада нібито розкрадає кошти:

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу: західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо 'хунти Зеленського', які будують туалети із золота," - додав Окамура.

Крім політичних заяв, спікер побажав громадянам здоров’я та миру та висловив сумнів у тому, що пандемії, кліматичні або провоєнні істерії більше повторяться. За його словами, світ є "неймовірно барвистим", а гази й віруси можна сприймати "як частину життя".

"Нехай крадуть, але не у нас, і така країна не повинна бути в ЄС", - значив політик.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Томіо Окамура наказав зняти український прапор із будівлі нижньої палати парламенту Чехії.