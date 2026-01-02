Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Спікер Чехії виступив проти допомоги Україні і розкритикував Захід

02 січня 2026, 13:09
Спікер Чехії виступив проти допомоги Україні і розкритикував Захід
Фото: gettyimages.com
Він заявив, що гроші чеських громадян не повинні йти на війну в Україні, а владу Зеленського назвав "хунтою".

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура у своїй новорічній промові знову виступив проти надання зброї Україні. 

Про це повідомляє портал Ceske Noviny.

Окамура заявив, що новий уряд коаліції ANO, SPD та "Автомобілістів" прагнутиме діяти насамперед в інтересах чеських громадян і компаній.

"Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім’ям із дітьми, для купівлі зброї та відправлення її у абсолютно безглузду війну," - наголосив він.

Спікер також критикував Західну Європу, стверджуючи, що вона отримує вигоду від продажу зброї в борг, а українська влада нібито розкрадає кошти:

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу: західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо 'хунти Зеленського', які будують туалети із золота," - додав Окамура.

Крім політичних заяв, спікер побажав громадянам здоров’я та миру та висловив сумнів у тому, що пандемії, кліматичні або провоєнні істерії більше повторяться. За його словами, світ є "неймовірно барвистим", а гази й віруси можна сприймати "як частину життя".

"Нехай крадуть, але не у нас, і така країна не повинна бути в ЄС", - значив політик. 

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Томіо Окамура наказав зняти український прапор із будівлі нижньої палати парламенту Чехії.

 
Чехіяспікерпідтримка України

Останні матеріали

2026 рік: час міні-крилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час міні-крилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється