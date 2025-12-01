НАТО розглядає "превентивні удари" проти рф через кібератаки та диверсії

"Превентивний удар" може розглядатися як "оборонна дія".

НАТО може перейти до активніших дій у відповідь на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку росії. Альянс вже розглядає можливість нанесення "превентивного удару" по рф, повідомив голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, передає Financial Times.

За словами Драгоне, Альянс оцінює кроки щодо посилення реакції на гібридну активність росії. "Ми вивчаємо все… У кіберпросторі ми радше реактивні. Бути агресивнішими або проактивнішими замість реактивних — це те, про що ми думаємо", — зазначив він.

Адмірал додав, що "превентивний удар" може розглядатися як "оборонна дія", але визнав, що цей варіант виходить за межі звичних підходів НАТО. "Бути більш агресивними порівняно з агресивністю нашого опонента — це варіант. Але виникає питання правової бази, юрисдикції, хто це буде робити", — підкреслив Драгоне.

Він також зазначив, що місія Baltic Sentry, у рамках якої кораблі, літаки і морські дрони патрулюють Балтійське море, продемонструвала ефективність: "Від початку Baltic Sentry нічого не сталося. Це означає, що стримування працює".

Водночас занепокоєння у членів Альянсу залишається, особливо після того, як фінський суд закрив справу щодо екіпажу судна Eagle S, пов’язаного з російським «тіньовим флотом», яке пошкодило підводні електричні та дата-кабелі. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що більш рішучий підхід розглядається, але поки що потреби в ньому немає.

Драгоне визнав, що НАТО стикається з обмеженнями, яких немає у росії, через етичні та правові норми: "У нас набагато більше лімітів, ніж у нашого опонента. Це проблема… Але головним завданням є стримування майбутньої агресії", — наголосив він.

На тлі загрози рф НАТО проводить масштабні військові навчання. У Румунії та Польщі відбулися стратегічні маневри, зокрема Iron Defender-25, у яких брали участь десятки тисяч військових та сотні одиниць техніки. Ці навчання спрямовані на підготовку Європи до потенційної агресії росії та посилення оборонних можливостей союзників.