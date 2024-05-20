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ПОЛІТИКА

Практично кожен російський нафтовий танкер, на який накладено санкції, простоює без діла – Bloomberg

20 травня 2024, 16:51
Практично кожен російський нафтовий танкер, на який накладено санкції, простоює без діла – Bloomberg
Фото: mcclatchydc.com
Ефективність санкцій продемонструвала, що Штати здатні зруйнувати ланцюжок поставок нафти з росії, якщо Вашингтон цього забажає.

Через кілька місяців після введення Міністерством фінансів Сполучених Штатів Америки санкцій майже кожен нафтовий танкер росії, який потрапив під обмеження, залишається бездіяльним й порожнім.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, ефективність санкцій продемонструвала, що Штати здатні зруйнувати ланцюжок поставок нафти з росії, якщо Вашингтон цього забажає.

40 танкерів, які беруть участь у торгівлі нафтою в росії, потрапили до обмежень через порушення цінового ліміту. Втім, лише один з цих кораблів - "Примор'я", зібрав вантаж після введення санкцій. Якщо ж йому вдасться без проблем розвантажити бочки, це може заохотити росію почати використовувати більше танкерів.

"Кораблі, що потрапили під санкції, складають невелику частину тіньового флоту суден, який був створений за допомогою підставних компаній, щоб обійти обмеження G7 на судноплавні послуги", - додає Bloomberg.

Наразі підсанкційні судна простоюють без діла та розкидані по всьому світу.

Серед кораблів:

  • вісім танкерів "Совкомфлоту", які знаходяться біля російських портів Тихого океану Владивостока і Находки. Один з них пізніше попрямував до Суецького каналу, а інший - доставлений до Китаю;
  • ще одне скупчення танкерів "Совкомфлоту" знаходиться у Чорному морі;
  • три кораблі знаходяться на Балтиці, ще три на якорі в Усть-Лузі й біля Естонії;
  • десять танкерів Hennesea розташовані біля берегів Китаю і Південної Кореї. Більшість інших біля Порт-Саїда у східному Середземномор'ї.

"Окремою подією стало те, що щонайменше 10 танкерів "Совкомфлоту", які потрапили під санкції, були перейменовані і перейшли під російський прапор", - відзначило Bloomberg.

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