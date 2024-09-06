Контрнаступ ЗСУ: російські війська зазнали значних втрат у Курській області

Як відзначив президент, сьогодні рівно місяць від початку операції Сил оборони України на території Курської області, звідки російський диктатор владімір путін готувався розпочати нову офензиву проти Сум.

Протягом першого місяця операції Збройних сил України (ЗСУ) на території Курської області російська федерація (рф) втратила приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Як відзначив президент, сьогодні рівно місяць від початку операції Сил оборони України на території Курської області, звідки російський диктатор владімір путін готувався розпочати нову офензиву проти Сум.

"Ми перевернули гру. І витискаємо війну на територію рф завдяки нашому контрнаступі. Сьогодні ми контролюємо територію в понад 1300 квадратних кілометри у Курській області. Це включає зокрема понад сотню населених пунктів", - додав він.

За словами Зеленського, російські військові покинули значну частину території, коли побачили наближення українських бійців, інша ж частина була взята під контроль нашими силами в боях.

"Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими лише у Курській області, а також десятки тисяч російських військ в інших зонах бойових дій", - відзначив президент.

З 6 серпня в Курській області росії тривають активні бойові дії. Українські сили прорвали кордон і взяли під контроль величезні території, включаючи більше ста населених пунктів, серед яких і місто Суджа.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю телеканалу CNN розповів про ключові аспекти операції у Курській області, ситуацію на фронті та труднощі, з якими стикається українська армія.