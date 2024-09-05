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ПОЛІТИКА

Сирський розповів про ключові етапи війни: операція в Курську, оборона Покровська та роль військової підтримки

05 вересня 2024, 22:17
Сирський розповів про ключові етапи війни: операція в Курську, оборона Покровська та роль військової підтримки
Фото Міністерства оборони України
Головком розповів про причини операції в Курській області, ситуацію на найгарячішому напрямку фронту і не тільки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю телеканалу CNN розповів про ключові аспекти операції у Курській області, ситуацію на фронті та труднощі, з якими стикається українська армія.

Операція в Курській області

За словами Сирського, операція в Курській області виявилася успішною, і мала декілька важливих цілей:

  • не дати росії використати Курську область як плацдарм для наступу;
  • відтягнути російські сили з інших напрямків фронту;
  • запобігти обстрілам українських прикордонних регіонів;
  • підняти бойовий дух українських військових.

Сирський зазначив, що росія перекинула до Курської області десятки тисяч військових, включаючи елітні десантно-штурмові підрозділи.

Ситуація на фронті: Покровськ

Українські війська зупинили просування російських військ на Покровському напрямку, який зараз є найбільш гарячою точкою фронту. Сирський заявив, що протягом останніх шести днів ворог не просунувся ні на метр. Він наголосив, що українська стратегія дає свої плоди.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Проблеми з підготовкою новобранців

Сирський також згадав про навчання мобілізованих. За його словами, новобранці отримують лише місяць базової підготовки і ще місяць спеціалізованої, що є менше, ніж необхідно. Проте швидка динаміка на фронті вимагає їх швидкого залучення.

"Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військовослужбовців. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення військовослужбовців", - пояснив він.

Затримка допомоги від США

Окремо Сирський згадав піврічну затримку військової допомоги від США, яка негативно вплинула на бойові дії та моральний дух українських військових. Він зазначив, що це все ще є проблемою для ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News висловився щодо російського удару по Полтаві, нового етапу бойових дій на Курщині та планів України щодо завершення війни.

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