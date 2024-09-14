Дипломатія у війні навколо України більше стосується зброї, ніж мирних переговорів – NYT

Українські та західні посадовці заявляють, що путін досі не демонструє жодних ознак бажання брати участь у мирних переговорах.

Найбільш нагальна дипломатична робота, яка відбувається зараз — і яка інтенсивно обговорюється цього тижня в Києві, Вашингтоні та Лондоні — полягає у формуванні поля бою на користь України.

Про це повідомляє The New York Times.

Українські та західні посадовці заявляють, що путін досі не демонструє жодних ознак бажання брати участь у мирних переговорах. Американські та європейські посадовці за останній тиждень чітко дали зрозуміти, що вони дотримуються думки, що Україна повинна закріпити й розширити свої здобутки на полі бою, щоб підштовхнути путіна до столу переговорів — і мати значні важелі впливу, якщо переговори розпочнуться. Так дискусії активізувалися після окупації українськими військовими російської території в Курській області.

Дипломатичні дискусії цього тижня були зосереджені на тому, чи повинні Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надати Україні дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії для завдання ударів вглиб росії. Щоб мати важелі впливу, Україна повинна мати можливість швидко завдавати ударів по портах, аеродромах і нафтових об'єктах росії.