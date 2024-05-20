Блінкен наказав боротися з витоками інформації щодо Ізраїлю та Хамас

За словами анонімних джерел видання, держсекретар "розлючений" постійним потоком повідомлень у ЗМІ, що розкривають секретну інформацію.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен наказав своїм підлеглим боротися з витоками інформації про дипломатію, пов'язану з війною між Ізраїлем і терористичним угрупованням Хамас.

Про це повідомляє Politico.

Троє співробітників Держдепу на умовах анонімності розповіли, що під час наради з колегами Блінкен закликав тих, хто підпорядковується безпосередньо йому, допомогти закрити витоки інформації, особливо ті, що стосуються конфлікту в Газі.

За словами анонімних джерел видання, держсекретар "розлючений" постійним потоком повідомлень у ЗМІ, що розкривають секретну інформацію.

Співрозмовники Politico розповіли, що на нараді Блінкен дорікнув колегам не тільки за те, що секретні матеріали потрапили в пресу, але й за те, що журналісти дізнались нові пропозиції щодо припинення вогню та звільнення заручників, утримуваних Хамас.

Згідно з джерелами, ці витоки ще більше ускладнили складні переговори та підірвали довіру в Держдепі до того, що документи або деталі розмов за зачиненими дверима не потраплять до ЗМІ.

Один із посадовців, який побажав залишитися анонімним, сказав, що повідомлення Блінкена "було суворо передано" по всьому Держдепу.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю. Це сталося вперше з жовтня минулого року, коли бойовики Хамас напали на територію Ізраїлю.