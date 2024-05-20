НАТО провалило свою місію: Україні потрібна більш рішуча підтримка від Альянсу – The Guardian

Альянс НАТО мав би рішуче втрутитися, щоб стримати російську агресію від самого початку.

Грандіозне святкування 75-річчя НАТО у Вашингтоні в липні не матиме ніякого значення для України. Альянс провалив своє найбільше випробування після холодної війни — битву за Україну. російські війська, які розпочали наступ в Харківській області отримують вигоду від того, що Захід дуже повільно постачає зброю Києву, а його лідери постійно бояться ескалації конфлікту. Україна отримує підтримку, достатню для того, щоб вижити, але не для того, щоб перемогти.

Про це пише The Guardian.

Світові лідери демонстрували підтримку Україні, проте на місцях вона здебільшого змушена боротися сама. Альянс НАТО мав би рішуче втрутитися, щоб стримати російську агресію від самого початку. Заборонені для польотів зони могли б запобігти тисячам жертв серед цивільного населення й обмежити шкоду, завдану українським містам, вважає газета.

Обмеження на використання Україною ракет західного виробництва для нападу на військові бази й нафтопереробні заводи в росії були й залишаються самогубними. Військово-морські сили НАТО мали б встановити оборонні кордони навколо чорноморських портів, які експортують зерно.

Все це ще можна зробити, якщо є бажання. Генерал Річард Ширрефф, колишній високопоставлений командувач НАТО, закликає до "фундаментального переходу" до більш активної стратегії. Він має рацію. Але мало ознак того, що політики дослухаються до нього.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволяють надмірній, короткозорій обережності затьмарювати військові й моральні імперативи. Президент Франції Еммануель Макрон, відмовившись від умиротворення, тепер стверджує, що лише поразка росії врятує Європу. Але вже трохи запізно.

"НАТО має прискорити надання Україні повноправного членства в липні. Але цього не станеться. США вже прийняли рішення проти — а решта покірно слідують за ними. Києву невиразно кажуть, що він має зачекати, доки "умови не стануть сприятливими". Справжня, ганебна причина — застарілий, ще з часів холодної війни, страх Байдена перед російською відплатою. Чи справді він вірить, що путін нападе на угруповання НАТО з 32 країн, яке значно переважає за чисельністю? Швидше за все, боягузливий путін відступить", — пише The Guardian.

На погано кероване НАТО не можна покладатися, щоб запобігти далекосяжній катастрофі в Україні. Тому виникає питання: для чого потрібне НАТО? Це питання задає не лише Трамп. Якщо лідери Альянсу швидко не посилять свою позицію, то їм слід з ганьбою опустити голови, вважає газета.