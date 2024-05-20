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ПОЛІТИКА

У США закликають союзників по ЄС діяти спільно щодо заморожених російських активів

20 травня 2024, 20:56
У США закликають союзників по ЄС діяти спільно щодо заморожених російських активів
Джанет Йеллен. Фото: economicpolicyjournal.com
Протягом останніх кількох місяців США наполягають на тому, щоб використати заморожені активи рф для допомоги Україні.

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен закликала європейських союзників діяти разом зі США, щоб знайти спосіб використати заморожені російські активи на суму близько 280 млрд доларів, щоб вони могли надати стійку фінансову підтримку Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом останніх кількох місяців США наполягають на тому, щоб використати заморожені активи рф для допомоги Україні. Варіанти того, як це зробити, варіювалися від прямої конфіскації активів та передачі грошей Україні, до випуску боргових зобов'язань під заставу цих активів або їхнє використання для забезпечення певної форми позики.

"Життєво важливо й терміново, щоб ми спільно знайшли спосіб використати заморожені російські суверенні активи на користь України", – сказала Єллен.

За її словами, також дуже важливо, щоб Україні забезпечили підтримкою, необхідною для її збройних сил, фінансування критичної інфраструктури та відновлення в середньостроковій й довгостроковій перспективі.

Крім того, Єллен закликала до посилення режиму санкцій проти росії шляхом боротьби з ухиленням від них.

Міністри фінансів "Групи семи" цього тижня в Стрезі, на півночі Італії обговорять законність використання 270 млрд євро заморожених державних активів рф як забезпечення надання Україні додаткового кредиту в розмірі 30 млрд євро.

Дебати про те, як зробити заморожені російські державні активи доступними для України, зайшли в глухий кут понад рік тому, оскільки прихильники повного арешту активів, на відміну від заморожування, не змогли переконати керівників центральних банків або отримати достатню підтримку всередині G7.

СШАвійназаморожені активи рф

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