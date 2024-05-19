Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер

Після майже тижневої перерви Том Купер повернувся з публікаціями, присвяченими подіям російсько-української війни. Він наголосив, що проблему російських розвідувальних БПЛА "Орланів" та ZALA допомогла б вирішити італійська 76-мм гармата з системою управління вогнем, яку можна було встановити на шассі будь-якого танку чи навіть вантажного автомобіля. Відсутність ефективного інструменту проти цих БПЛА призводить до втрат техніки, складів та особового складу вздовж лінії фронту та значній глибині в тилу. Щодо харківського наступу росіян, на думку Купера, українцям вдалося зупинити їх далеко поза основною лінією оборони, оскільки ця лінія знаходиться південніше Вовчанська. На його думку, будівництво лінії на північ від Вовчанська було б самогубством для цивільних та військових інженерів. Отже, чекаємо, що дехто в Україні буде кричати зрада і шеймити Купера.

Закінчивши свою наступну книгу, і після кількох днів відпочинку для рук (і розуму теж), я знову тут: знову переглядаю останні події і шліфую себе через всю іншу роботу, яка чекає своєї черги. Дякую за ваше терпіння.

Для початку, в цій першій частині я спробую ознайомити вас з останніми подіями в повітряній війні...

Повітряна війна. Італійська 76-мм гармата допомогла б вирішити Україні проблему "Орланів" та ZALA

Загалом, українські запаси зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) все ще залишаються недостатніми. Наприклад, ВПС (військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони) мають лише приблизно достатню кількість для захисту великих міських центрів, тоді як ЗСУ (сухопутні війська) не мають достатньої кількості для належного захисту своїх підрозділів, дислокованих уздовж лінії фронту. Дійсно: досі не вистачає ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексів, що запускаються через плече).

Безумовно, за останні 10 днів ЗСУ заявили, що збили 2 російських Су-25 і 1 Ка-52 (останній - 47-ю мехбригадою в районі Авдіївки, ще 13 травня). Але:

а) підтвердження всіх трьох заяв "очікується", і

б) ЗСУ потребують такої кількості ПЗРК і ЗРК, що навряд чи зможуть належним чином поповнити свої запаси до кінця червня.

Таким чином, росіяни залишаються в змозі підривати позиції ЗСУ на окремих ділянках фронту планерними авіабомбами УМПК ("КАБами" в українській лексиці) кількістю (щонайменше) 150 на день (ще раз: вони стверджують, що 500 на день, але я поки що не бачив жодного підтвердження цьому).

І справді, немає жодних сумнівів, що тепер УМПК мають нові, вдосконалені секції наведення, що значно підвищило їхню точність. Саме тому все частіше можна побачити фото і відео, подібні до цього, де 3 (якщо один несправний) або 4 УМПК націлені майже на одну і ту ж ділянку (в даному випадку – Часів Яр, 12 травня або близько того):

За винятком району Часового Яру, російські авіаудари за останні кілька днів були спрямовані на захід від Авдіївки, де їхні наземні війська все ще атакують Новоолександрівку, Сокіл і Новопокровське – саме так, як описано в моїх останніх оновленнях, зроблених два тижні тому. Інакше кажучи: що б там не кидала група "Південь" всрф на ЗСУ, вони не прорвалися.

Але, і з подібних причин, росіяни все ще можуть вільно блукати небом над полем бою своїми "Орланами" і подібними розвідувальними БПЛА, і знаходити цілі для своїх ударних безпілотників. Я не очікую, що ця проблема буде вирішена, поки хтось не зробить те, що італійці пропонували ще в 1980-х роках, але на що ніхто навіть не думав звертати увагу: запустити серійне виробництво чогось на зразок Otomatic та/або Draco – 76-мм гармати (або аналогічного калібру) на шасі танка OF-40 або Leopard, або бронеавтомобіля Centauro. Така зброя має ефективну дальність ураження близько 15 тисяч м, що дасть змогу уражати російські розвідувальні БПЛА, які тим часом регулярно працюють на висотах понад 2000-3000 метрів, залишаючись, таким чином, поза досяжністю ПЗРК (занадто дорогих), легких зенітних артилерійських установок (наприклад, ЗУ-23, калібр 23 мм), а також важких кулеметів.

Звісно, можна було б зробити простіше (і значно дешевше) і встановити таку гармату (і систему управління вогнем) на вантажівку...

...але, мабуть, це "занадто складно, щоб про це думати" (читай: не так складно і не так вигідно, як виробництво наддорогих ЗРК), і тому цього (поки що?) не відбувається.

(Примітка: 76-мм гармата італійської розробки, про яку йдеться, перебуває на озброєнні десятків флотів по всьому світу (включно з ВМС США). Для неї існують численні системи управління вогнем, а також великі запаси боєприпасів...., але це все я і мої роздуми....)

...в результаті чого ми все ще бачимо десь 15-20 російських відеороликів на день, на яких показано, як виводять з ладу українські артилерійські установки, танки, БМП тощо – як у випадку з цим Т-80 ЗСУ, підбитим приблизно за п'ять кілометрів за лінією фронту в районі Часового Яру:

Дійсно, російські БПЛА іноді все ще літають на відстані до 100 км за лінією фронту, що дозволяє їхньому Об'єднаному стратегічному командуванню "Захід" (ОСК "Захід") розгортати балістичні ракети "Іскандер" або НМ-23 проти цілей там, як у випадку з українським сховищем, розташованим за 50 км на південь від Харкова два дні тому:

росіяни також продовжують випускати потоки ударних БПЛА "Шахед" вглиб України майже щоночі. Принаймні, більшість з них збиваються українськими ЗРК... чого не можна сказати про удари російських ЗРК С-300, розгорнутих у режимі "земля-земля", та інших балістичних ракет, які "все ще" і "регулярно" націлені на Харків та інші міста і селища в глибині лінії фронту (ось лише один звіт про деякі наслідки таких атак).

Зі свого боку, в очікуванні офіційного дозволу на використання західного озброєння для ударів по російській території, 15 травня українці продовжили демонтаж російської системи протиповітряної оборони в окупованому Криму. Цього разу вони випустили близько 10 ATACMS для ураження аеродрому "Бельбек", який захищає 12-й зенітно-ракетний полк (входить до складу 31-ї дивізії ППО, має на озброєнні ЗРК С-400 під захистом ЗРК "Панцир С1"). Наскільки відомо, було знищено дві пускові установки С-400, радар 92Н6Е і (судячи з паперів, що розлетілися після цього, див. фото нижче) командний пункт 55К6. Нарешті, цей удар знищив два перехоплювачі МіГ-31 і, можливо, перехоплювач Су-27 (дехто каже, що це був "хибний МіГ-29", але я не впевнений). Крім того (і згідно з російськими повідомленнями), в районі Севастополя українські ракети завдали удару по головному складу зберігання ракет Р-37 і Р-77 класу "повітря-повітря".

Так, до речі, поки ми говоримо про повітряну війну: вчора хтось запитав мене про "рахунок" прямо зараз. Понад два роки мій колега Мілош Сіпош терпляче збирає всі докази (і часто буває так, що повні дані стають доступними лише через місяці). Результатом його роботи стали дві великі таблиці Excel з усіма доступними даними про кожну окрему втрату кожної сторони (які ми використовуємо при підготовці таких книг, як ця, оскільки це дозволяє нам розпізнати закономірності і пояснити технологію, тактику і результат). Отже, якщо порахувати кожен випадок на кожному аркуші, і якщо я нічого не помилився, цифри виглядають наступним чином.

З 24 лютого 2022 року Україна (ПС, армійська авіація та морська авіація) втратила:

37 літаків (це всі типи, включаючи 8 Л-39)

48 гелікоптерів.

З 24 лютого 2022 року росія (ВКС і всрф) втратила:

99 літаків

117 вертольотів.

Майте на увазі: йдеться про випадки, які можна вважати "підтвердженими на 1000%". А саме: є принаймні фото або відео уламків (у випадку з росіянами є також кілька відео, на яких видно, як кілька їхніх гелікоптерів горять після того, як їх збили на конкретних авіабазах, або два чи більше літаків, знищених українськими ракетами, тощо). Дійсно, у більшості цих випадків відомі навіть бортовий номер (тобто двозначний ідентифікаційний номер), реєстрація (у випадку російських літаків це п'ятизначний номер з префіксом "рф-" та імена членів екіпажу.

"Але": у випадку України я не порахував усі знищені цивільні транспортні засоби, а також усі літаки та гелікоптери, які зберігалися до війни, а потім були знищені або захоплені росіянами (наприклад, 22 літаки Іл-76, захоплені на аеродромі "Мелітополь" 25 лютого 2022 року, або близько 20 гелікоптерів, захоплених на аеродромі "Чорнобаївка/Херсон" 27 лютого 2022 року).

Насамкінець, для кращого розуміння стану радіоелектронної боротьби в цьому конфлікті станом на квітень-травень 2024 року я б рекомендував прочитати наступну статтю (українською мовою, але "автоматичний" переклад за допомогою сучасних браузерів не повинен бути проблемою): Великі підприємства не зацікавлені у створенні малої окопної РЕБ: інтерв'ю з інженером Сергієм "Flash".

Звісно, можна піти за модою всіх великих промислових підприємств і проігнорувати цю дисципліну на цій війні, а отже, і цю статтю. Але тоді не нарікайте, що ви не розумієте багатьох останніх подій на полі бою. Зрештою, я не знаю і не можу пояснити всього, що має значення.

Я трохи запізнився з другою частиною свого звіту: тією, що стосується подій на землі. Затримався з підготовкою моєї наступної сесії запитань і відповідей, яка має вийти десь за день-два. Отже, почнемо з Харкова...

Війна на землі. всрф ще раз довели, що вони не можуть проводити операції оперативного рівня

Харківщина. росіяни розгорнули там свій XI армійський корпус, а саме:

2-а бригада спецназу;

7-й мотострілецький полк (у прямому підпорядкуванні);

18-та мотострілецька дивізія (західний фланг; у складі 11-го танкового полку, 79-го мотострілецького полку, 275-го мотострілецького полку та 280-го мотострілецького полку);

72-а мотострілецька дивізія (східний фланг; у складі 153-го танкового полку, 30-го мотострілецького полку, 41-го мотострілецького полку);

25-а мотострілецька бригада;

138-а мотострілецька бригада;

104-а артилерійська бригада;

244-а артилерійська бригада.

Метою цього наступу було не лише захоплення кількох прикордонних сіл (таких як Лук'янці та Липці, можливо, й Глибоке) або Вовчанська, але й фактично просування аж до Харкова, а також зайти в тил силам ЗСУ на схід від річки Оскіл і таким чином дозволити групі "Захід" розпочати штурм Куп'янська. Зараз очевидно, що росіяни не зайшли дуже далеко. Дійсно, вони були загальмовані вже 13-14 травня і зупинені приблизно 15-16 травня. Вони також не змогли оточити Вовчанськ і змушені були штурмувати його фронтально. Пізно ввечері в п'ятницю росіяни розпочали ще один великий штурм Липців. У ньому брала участь 2-га бригада спецназу (очевидно, розгорнута як лінійна піхота?), яка просунулася на північ і північний схід від цього населеного пункту, але не змогла туди увійти.

Відтоді ситуація повернулася до (поки що) "звичайної" для цієї війни. Дивіться: росіяни штурмують, українці кх... "обіймають" багатьох росіян, але також зазнають певних втрат. Вовчанськ був евакуйований (принаймні, значною мірою), і вже три дні на його вулицях точаться бої. Перш за все: росіяни обстрілюють це місце всіма доступними засобами: для мене це завжди "гарна ознака" того, яка ситуація в районі, про який йде мова.

Підсумовуючи, я думаю, що ЗСУ оцінює ситуацію як "стабільну". Принаймні, "під контролем".

З російської точки зору... ну, гаразд, якщо хочете, "чудово", тому що росіяни можуть заявити про "просування" і "захоплення 2,5 сіл за 8 днів". Хоча я сумніваюся, що хтось там, у "тупоголових командирів" московських чи в штабі Південного оперативного командування, особливо щасливий.

Проблема в суспільному сприйнятті. Судячи з усього, в Україні та на Заході багато хто вже плаче, що росіяни зайшли "занадто далеко". Тим більше, що вони увійшли в північний Вовчанськ. Однак я наважуся нагадати, що це не одна з арабо-ізраїльських воєн 1950-х чи 1960-х років, і Україна не є стороною Півночі/Союзу у війні за незалежність у США. Що я маю на увазі:

а) ні, Україна не повинна весь час боротися за кожен квадратний дюйм української землі (навпаки, це було б безглуздо; якщо є якісь сумніви, див. Бахмут), і

б) ні, Україна – це не Союз/Північ, в якого є президент Лінкольн, і йому потрібен генерал, який "щось робить" – навіть якщо це не хто інший, як Грант, який не може зробити більше нічого, окрім як витратити ще 8000 солдатів на один безглуздий і невдалий штурм, щоб громадськість (читай: ЗМІ) була щаслива, що може писати про те, що "армія щось робить".

Що насправді має значення, так це щось на кшталт цього:

а) ні, росіянам не вдалося дійти до Харкова;

б) насправді, вони навіть не змогли дійти до першої лінії української оборони (їх зупинили за кілька кілометрів на північ від неї);

в) Вовчанськ знаходився на північ від цієї лінії оборони, тому що він занадто близько до російського кордону, а отже, і до всієї російської артилерії (тобто українці навмисно побудували свою лінію оборони південніше, тому що знали, що будувати її північніше було б самогубством для їхніх цивільних і військових інженерів, які будували цю лінію оборони);

г) тил фронту ЗСУ в районі Куп'янська не знаходиться під загрозою. І,

e) всрф ще раз довели, що вони не можуть проводити операцію оперативного рівня, а також не можуть серйозно прорвати обрану ділянку української лінії фронту, а потім просунутися (щонайменше) на 50 км вглиб за нею.

Бонус №1: на відміну від звичної історії останніх 7-8 місяців, жодна з бригад ЗСУ – 13-та єгерська, 42-га мехбригада, 57-ма мотопіхотна, 71-ша єгерська (чи десантно-штурмова?), а також одна артилерійська бригада, що дислокуються там, не скаржаться на брак снарядів. Навпаки: всі вони добре забезпечені артилерійськими снарядами. І всі повідомлення класні, навіть якщо іноді "напружені"

(...і, чи варто ще згадувати, що в резерві ЗСУ є елементи 92-ї штурмової, 93-ї механізованої та 3-ї штурмової...?)

Бонус №2: росіяни очікували, що ЗСУ будуть змушені перекинути на цей "новий фронт" набагато більше підрозділів. Тим часом, саме росіяни виводять свої підрозділи з інших секторів, щоб посилити свій наступ на північний Харків.

Битва за Донбас. Просування орків лише під Мар’їнкою

Бахмут... Українці знищили плацдарм росіян біля каналу "Донбас-Сіверський Донець" і змусили їх відступити на 200-300 метрів назад по дорозі Т0504.

Авдіївка-Покровськ: останній тиждень росіяни наступали у напрямку Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, але нікуди не просунулися. Далі на південь вони завершили захоплення залишків Неталівського, але це був чи не єдиний їхній успіх за останні 10 днів.

Мар’їнка... росіяни закріпилися вздовж південної сторони села. В інших місцях просування не спостерігається.

Південна Донеччина і Запоріжжя. Основною проблемою залишаються бомбардування та БПЛА

Старомайорське... росіяни все ще за межами південного Урожайного (місця їхнього хваленого "великого прориву" два тижні тому). Тому вони бомбардують зруйноване село з УМПК.

Роботине... ну, виявилося, що росіяни повернулися до утримання лише південно-західного кута руїн цього села. І підступи до його південної сторони. Трагічно про це говорити, але це всі серйозні успіхи на цій ділянці за останні три місяці або близько того. Приємно бачити, що відносно нові або принаймні недосвідчені підрозділи ЗСУ – такі як 141-ша піхотна, 65-та механізована і 117-та механізована – тримаються так добре (крім того, ЗСУ мають 82-гу повітряно-десантну, 115-ту механізовану і 15-ту Кара-Дагську в якості резерву в цьому секторі).

Основною проблемою залишаються російські БПЛА та планерні бомбардування. Кількість ударів з БПЛА збільшилася протягом цього місяця (за перші два тижні місяця їх було зафіксовано понад 3 тисяч). Кількість ударів УМПК-бомб залишається "стабільною" – близько 150 на день.

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