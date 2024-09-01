Покровський напрямок. Генштаб України не знає як боротися з цією гострою кризою – Том Купер

Том Купер знову був доволі активним на вихідних і підготував низку оновлень. У суботній публікації він присвятив час Курському напрямку і наявності російських сил на цій ділянці, а також з сарказмом розкритикував практику командування українського Генштабу, який, здається, "забуває" про українські підрозділи на Покровському напрямку. Він каже, що заплутався, чи це якийсь хитрий задум дати росіянам більше території і розтягнути їх сили, чи все ж ознака тотальної некомпетентності та помилкових рішень.

30 серпня 2024 року. Стратегія. Щодо "справ за межами регіону": ГРУ перебуває в процесі відкликання "Ведмежої бригади" – приватної військової компанії, що базується в Перевальному (Крим) і наразі дислокується в Буркіна-Фасо, назад до росії. У розмові з Le Monde 22 серпня її командир Віктор Єрмолаєв підтвердив, що це сталося "через наступ українських військ на Курську область", а сама "Ведмежа бригада" повідомила про це у своєму телеграм-пості від 27 серпня.

Принаймні, влада Буркіна-Фасо не заарештувала жодного нового західного громадянина... Натомість це зробила влада Венесуели: вона заарештувала групу колумбійських добровольців, які служили в ЗСУ в Україні, під час того, як літак, що їх перевозив, зробив дозаправку в Каракасі...

... а над Сирією винищувач ВПС США збив МіГ асадівських ВПС: пілот катапультувався і спустився на парашуті... Наскільки мені відомо, офіційний Вашингтон це поки що навіть не коментує. Та й яка кому різниця...

Парашут збитого пілота ВПС Сирії заплутався в високовольтних лініях... За останніми даними, це був не "сирійський МіГ", а "іранський БПЛА".

Повітряно-ракетна війна. У повітрі... що ж, два російських федеральних сховища паливно-мастильних матеріалів, в які влучили українські БПЛА, продовжують палахкотіти (вже 8-9 і 2 дні відповідно). Своєю чергою 29 серпня росіяни здійснили ще один великий потік шахедних атак на Україну: загалом було заявлено про 60 збитих і 14 заглушених БПЛА з 74, виявлених ППО. На додаток до двох літаків Х-59/69 з чотирьох, які були виявлені. Вранці 29 серпня росіяни продовжили атакувати 16 "Шахедами": ПСУ заявила, що 12 були збиті, а 4 – заглушені...

...чим служба Олещука повернулася до практики, яка існувала до 8 липня, – стверджувати, що вони збили або заглушили все, що було виявлено...

Доволі несподівано вчора вдень стало відомо, що ще 26 серпня, під час найбільшої ракетної атаки росії на Україну в цій війні, українські військово-повітряні сили зазнали першої бойової втрати літака F-16. Підполковник Олексій "Moonfish" Месь того ранку збив три "Шахеди", після чого "зв'язок було втрачено", і (цитата) "літак зазнав катастрофи"...

...але його тіло було швидко знайдено і поховано під час офіційного похорону, що супроводжувався прощальним польотом пари МіГ-29...?

Тобто... при всій повазі і щирому співчутті до сім'ї загиблого пілота... вибачте, але я на це більше не куплюся.

1. Як і раніше, ПСУ зберігала мовчання про цю справу до тих пір, поки вона не була викрита західною пресою.

2. Тим часом, (цитата) "компетентні" органи швидко знайшли і повернули тіло? Як це сталося, якщо вони втратили радіозв'язок і не знали, де саме він спустився?

3. А потім (цитата) "компетентні" органи швидко нагородили загиблого пілота і організували йому (без сумніву, гідний) похорон, включно з прольотом над ним МіГ-29...?

...і це в той час, коли Олещук вів піар-шоу з матір'ю "Джуса" в кабіні F-16...?

...і це не кажучи вже про попередній досвід, коли ПСУ фабрикувала всілякі міфологеми про окремих своїх пілотів (особливо про окремих командирів бригад та/або тих, хто був збитий в інцидентах "синій на синьому")...

Додайте до цього той факт, що така поінформована людина, як Мар'яна Безугла, відкрито заявила, що F-16 Меса був збитий ЗРК "Патріот" під час "дружнього вогню".

Генерал Олещук навіть не намагався це заперечувати.

Інакше кажучи: ПСУ спіймали на публічній брехні?

Йдемо далі: в цьому немає нічого нового...

Факт: такі помилки трапляються. І не рідко. І це трагічно. Не тільки тому, що кожна смерть на війні – це трагедія. Але ще трагічніше, якщо в черговий раз (тобто, як і у випадку з усіма попередніми помилками подібного роду, в результаті яких українці збивали літаки власних ВПС) ПСУ в черговий раз зійде з рук, зам'явши цю справу, і продовжить брехати, брехати, брехати і брехати - і родичам, і громадськості, замість того, щоб об'єктивно розслідувати власні помилки, і провести дебрифінг і для операторів ЗРК, і для підрозділів, що експлуатують реактивну авіацію, з тим, щоб вони знали, як їх більше не повторити.

Тому насправді трагічний факт полягає в тому, що ми всі можемо бути впевнені: виходячи з попереднього досвіду командування Олещука, можна на 1000% гарантувати, що ПСУ не збирається ні переінструктувати причетних осіб, ні серйозно розслідувати і застосовувати "отримані уроки" в усіх своїх підрозділах. У ПСУ Олещука "всі знають", що сталося...

...так само, як "всі знають", що сталося з ПСУ 24 лютого 2022 року...

...що в свою чергу означає: це гарантовано повториться...

Оновлено: яка несподіванка, з'явилася "новина" про те, що Зеленський звільнив Олещука...

Курський наступ. У Глушковському районі росіяни кажуть, що Тьоткіно відрізане наступаючими українськими військами, і що вони не лише втратили всі шість понтонних мостів, побудованих раніше, але й ще чотири, збудовані минулими вихідними (зокрема, один біля Карижа, один біля Званного та два між Званним і Глушково). Не хвилюйтеся: у всрф ще достатньо понтонних мостів, а ВКС посилює свої ЗРК, розгорнуті для їхнього захисту. Між іншим, за останні кілька днів вони збили кілька ракет HIMARS, розгорнутих ЗСУ для нанесення ударів по понтонах, в тому числі і цю (що, своєю чергою, означає, що так, HIMARS повернулися до роботи):

У той час як цього тижня ЗСУ були зайняті подоланням решти російських осередків у тилу своїх передових підрозділів, особливо в районі Корєнєво-Шептухівка (наприклад, у Крем'яному, на додаток до Шептухівки, відрізаний контингент всрф), і забезпечили безпеку Олександрівки, незважаючи на кілька російських контратак, рано вранці 27 серпня в російських соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що українці прорвали оборону всрф у Корєнєво. Після цього з'явилися повідомлення про "хаос" на дорозі від Корєнєво до Рильська, а потім траса Е38 і залізнична лінія від Рильська через Льгов до Курська були перекриті для руху транспорту. Можна не сумніватися, що росіяни, тим часом, відремонтували залізницю. Однак безпілотники ЗСУ тепер безперервно наносять удари по їхніх вантажівках постачання.

БМП-2 та два МТЛБ всрф, підбиті дронами ЗСУ на дорозі з Рильська до Корєнєвого.

На східному боці виступу спроби росіян просунутися з Великого Солдатського в західному напрямку "виявили", що Нижня Парова перебуває під контролем ЗСУ і так вже щонайменше тиждень (див. мої попередні повідомлення): фактично, 28 серпня російська контратака була зупинена під час спроби дістатися до цього місця.

Нарешті, південь: так, росіяни атакували ЗСУ в Борках "як божевільні", але станом на вечір 28 серпня так і не змогли захопити це місце.

(Ах, так, і те, що пояснюють керівники Об'єднаного комітету начальників штабів США про українську операцію в Курській області: ну, вибачте, занадто багато бачили на власному досвіді за останні 22 роки, але особливо за останні 10-11 місяців, але очікувати від людей, які потребують свіжого повітря, будь-яких інших "якісних коментарів" не варто).

російське підкріплення для Курського фронту. Так, деякі читачі мали рацію, скаржачись на те, що важко визначити кількість російських підрозділів і військ, незалежно від того, скільки я перераховую тих, про яких відомо або повідомляється, що вони були передислоковані з території України до Курської області. Гаразд, ще одна спроба, де я повинен попередити: я не знаю жодного підрозділу ВДВ або всрф, який би був присутній у повному номінальному складі. Майте на увазі, що на війні майже ніколи не буває підрозділів, які на 100% відповідають своїй номінальній чисельності. З багатьох причин, більшу частину часу навіть "найповніші" підрозділи будуть укомплектовані приблизно на 80%, можливо, до 90%. У випадку з росіянами це ще більш справедливо, якщо врахувати, що маса підрозділів, відправлених для протидії ЗСУ в Курській області, перебувала в процесі переформування в районі Курська-Воронежа, або була поспішно відведена з фронтів всередині України, а потім швидко реорганізована перед тим, як знову відправитися в бій. За моїми припущеннями, в кращому випадку, маса підрозділів була укомплектована від 20% до 60%.

"Основні" підрозділи – це ті, що присутні у вигляді штабів, тобто штабна рота плюс той чи інший батальйон. Як і інші частини, вони укомплектовані від 20% до 60%:

Штаби бригад спецназу, ВДВ та всрф:

24-та бригада спецназу: номінально штаб бригади (1 батальйон+) і 3 батальйони; ймовірно, штаб бригади і 1 батальйон присутні, плюс по батальйону від 2-ї і 10-ї бригад спецназу;

11-та бригада ВДВ: номінально 6-7 батальйонів; ймовірно, штаб бригади і 1-2 батальйони (можливо, один батальйон зі складу 83-ї бригади ВДВ);

56-й полк ВДВ: номінально 6-7 батальйонів; ймовірно 2-3 батальйони;

217-й полк ВДВ: номінально 6-7 батальйонів, ймовірно 1-2 батальйони;

810-а бригада морської піхоти: номінально 6.000 солдатів +; 5 батальйонів присутні (1-й, 3-й, 5-й, 382-й, невідомий і "Тигр"; два батальйони вже знищені; 1.800-2.000 солдатів?);

155-а бригада морської піхоти: номінально 6 000 військовослужбовців +; 2 батальйони присутні (1 500 військовослужбовців?), 1 батальйон все ще перебуває в районі Харківщини;

15-та мотострілецька бригада: номінально 7 батальйонів; розбита вже при виведенні з Харківщини; ймовірно, 2 батальйони з 800-1000 військовослужбовців (1 батальйон залишається в районі Харкова; був замінений батальйонним підрозділом 1427-ї МСБ);

43-я залізнична бригада: включає до 15 (приданих) ПМП-батальйонів (понтони), а також 5-й рейнджерський і 88-й інженерний полки;

136-та омсбр (з Роботиного): номінально 7 батальйонів+, розбита вже при виведенні з Роботиного;

200-а омсбр: номінально 9 батальйонів, плюс артилерійська група; ймовірно, 3 батальйони з 1 000 військовослужбовців;

5-а зенітно-ракетна бригада: 3-4 дивізіони ЗРК "Бук М3";

ВКС, БАРС та ПВК:

Ветерани ПВК: "бригада" за назвою, ймовірно, 2 або 3 батальйони;

81-а БАРС: статус незрозумілий;

стрілецький полк ВКС: номінально 4 батальйони+; статус незрозумілий

Додаткові мотострілецькі полки (частини):

9-й та 1009-й мотострілецькі полки (мсп); номінально по 4 батальйони+ у кожному; ймовірно по 1 батальйону у кожному; загалом, можливо, 400 осіб; понад 70% втрат у районі Малої Локни

83 мсп (69 омсбр): номінально 4 батальйони+; у Курській області, можливо, 2 батальйони (500-600 осіб);

22 мсп (72 омсбр): можливо, батальйон військовослужбовців, ймовірно, приданий 488 мсп;

30 мсп (72 омсбр): можливо, батальйон військовослужбовців, ймовірно, приданий 488 мсп;

114-й мсп: можливо, батальйон, ймовірно, приданий 15-й омсбр;

143 мсп: за повідомленнями, перебуває в Курській області, статус незрозумілий;

245 мсп (47 гв. танкова дивізія); можливо, батальйон; ймовірно, придана 488 мсп;

252 мсп; можливо, батальйон військовослужбовців, ймовірно, приданий 15-й омсбр;

272 мсп (47 гв. тд): можливо, батальйон військ; ймовірно, приданий 488 мсп;

346 омсбр: статус незрозумілий;

361-й і 362-й мсп: обидва відправлені до Курської області, ймовірно, приписані до 488-го мсп (див. нижче); загалом може мати 400 військовослужбовців;

380 омсбр (зі складу 47-ї гв. тд); можливо, батальйон, ймовірно, приданий 488-й мсп;

488 мсп (зі складу 144 омсбр): номінально 4 батальйони+; у Курську включає батальйони 4-ї та 47-ї гв. тд, 20-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій;

1427 мсп: статус незрозумілий

1428 мсп: статус не визначений

17-й прикордонний батальйон (значною мірою знищений);

18-й прикордонний батальйон (значною мірою знищений);

Росгвардія:

116-а бригада спецназу: номінально 9 батальйонів; розбита вже при виведенні з північної Харківщини;

204-й полк спецназу "Ахмат": 3 батальйони;

1434-й МСП "Ахмат": 4-5 батальйонів.

Отже, це щось на кшталт "найкращого", що я можу зараз припустити з цього питання. Як я вже казав: загалом має бути близько 30 000 військовослужбовців. З додатковими, які, безумовно, будуть введені згодом.

Битва за Донбас. По суті, це "все та ж стара історія, тільки знову і знову": росіяни ведуть лише помірні атаки в інших місцях, але тиснуть з усієї сили на Торецькому та Покровсько-Авдіївському напрямках, а також "намагаються серйозно" на Мар'їнсько-Вугледарському напрямку. Саме тому я почну з російської сторони.

Тут я вважаю, що маса "військових спостерігачів", які коментують цю війну, особливо на Заході, але також і в Україні (я вже втратив надію на пуддінгівських пропагандонів; вони навіть наполовину не такі божевільні, як набагато серйозніші люди в росії) – повинні, нарешті, прийняти нову реальність. Ні, російська армія 2024 року – це не "масивний механізований джаггернаут радянського зразка", який може прорвати лінію фронту за допомогою масованих авіаційних і артилерійських ударів, а потім просунутися на 50-100-150-200+ кілометрів у тил ворога. Навіть найкращі підрозділи ВДВ виявилися нездатними організовано зробити це ще в лютому-березні 2022 року; вони виявилися нездатними проводити такі операції навіть під час фактичного прориву фронту ЗСУ в Попасній у квітні-травні 2022 року, а потім знову на південний схід від Лисичанська в червні-липні того ж року. Два з половиною роки по тому, після величезних втрат у військах і техніці, ВДВ і всрф (плюс усі їхні квазі-військові формування, якими фактично керує ГРУ) не здатні на щось більше, ніж "рухомі" атаки піхотними групами. У кращому випадку, вони можуть досягти обмеженого просування, як це було в Очеретиному в березні-квітні. І це саме те, що вони роблять з того часу.

Причина в тому, що російська здатність вести маневрену війну була знищена у співпраці між Пуддінгом і ЗСУ 2022 року.

Про що я говорю?

Прагнучи викликати швидкий крах України, Пуддінг мікрокерував ВДВ і всрф в одну ідіотськи задуману атаку за іншою, незважаючи на обставини, а ЗСУ з радістю скористалися цією можливістю. Це призвело до знищення довоєнних ВДВ і всрф, разом з більшістю їхнього найкращого обладнання і всього, що ще залишилося з точки зору ноу-хау.

Тому прохання до всіх (включно з генералами НАТО, які все ще панічно бояться "путіна анте Портаса через три роки"): припиніть мріяти і забудьте, нарешті, про таку російську загрозу.

Навіть за найсприятливіших обставин всрф не може просуватися швидше, ніж піхота. На війні це приблизно 5-7 км на тиждень. ... завжди за умови, що ворог (в даному випадку: ЗСУ) дозволяє це робити. Поки Пуддінг при владі, це ніколи не зміниться (тому що система путіна не здатна реформуватися).

З цієї причини, а також, наприклад, очікуючи, що ВС рф зараз, після того, як вони повернули на південь у Селидовому, за 1-2 дні доїдуть до Курахового... тільки люди, які віддають серйозну перевагу ілюзіям і мріям, можуть очікувати чогось подібного.

Однак, якщо з якихось причин, абсолютно незрозумілих для мене, Генштаб "раптом" вирішить дозволити всрф просуватися такими темпами (5-7 км на тиждень), потім перекине в цей сектор новостворені, недосвідчені підрозділи ЗСУ, потім накаже або дозволить їм відступити (незалежно від того, з якої причини), а потім буде повторювати ці вправи, допоки всі не будуть деморалізовані до такого рівня, що підрозділи ЗСУ здадуться без особливих зусиль, а командири окремих бригад не почнуть діяти самостійно, тоді... ну, тоді... можна лише перефразувати Шекспіра: щось "пробзділося" в Генштабі У.

Щоб переконатися: я знаю, що дехто каже... або, краще сказати: дехто сподівається – Генштаб У робить це для того, щоб дозволити групі "Центр" всрф перенапружитись: так би мовити, дозволити росіянам зайти глибше в західну Донеччину перед тим, як контратакувати в його фланг. Враховуючи, що навіть багато хто з пуддінгівських гімнопіарпропагандонів усвідомили, що ЗСУ далекі від розвалу (не хвилюйтеся: так думають лише найпрофесійніші австрійські та натовські військові оглядачі), а насправді мають серйозний – нехай навіть погано навчений і недосвідчений – резерв (і, крім того, перебувають у процесі створення ще 8-9-10 нових бригад), я можу зрозуміти такі очікування. Однак, з причин, які я збираюся "перерахувати" нижче, я не впевнений, що хтось може запропонувати серйозні прогнози щодо справжніх намірів Генштабу-У. Насправді, єдине, що спадає мені на думку, – це гірка критика інституційної некомпетентності та помилкових рішень.

1. Почнемо з того, що Генштаб-У наполягає на створенні нових підрозділів замість того, щоб поповнювати вже існуючі.

Я абсолютно неосвічений у військовій справі. Це підтверджується найкращим прикладом, який спадає мені на думку, наскільки ідіотськи неправильною є практика Генштаб-У в цьому відношенні, – це практика Вермахту в Другій світовій війні. Там ОКВ (Оберкомандування Вермахту) весь час створювало все нові й нові підрозділи, дозволяючи старим стікати кров'ю до смерті аж до кінця війни. Наскільки мені відомо, ОКВ закінчило війну з 50+ танковими дивізіями, лише для прикладу: з яких навряд чи кожна мала більше десятка бойових танків станом на квітень 1945 року. Зараз, звісно, дається взнаки моя необізнаність, і це сталося ще до мого народження, але свербіж у моєму мізинці підказує мені, що війна, про яку йдеться, не закінчилася якоюсь славною перемогою Вермахту.

... хто може сказати...

2. Більшість командувачів родів військ і підрозділів Сирського все ще обираються за принципом "тесть мого сина" або "дядько мого найкращого друга", а не за їхніми заслугами та кваліфікацією.

Так. Тисячі років воєнних дій надали багатий досвід, що командири, які перебувають у родинних стосунках, є найкращими командирами. Вони виконують кожен наказ до останньої крапки і коми. Чому хтось має перейматися їхньою кваліфікацією чи тим, як вони самі доводять свою мужність у бою?

Абсолютно неважливо...

3. Наступна геніальна ідея Генштабу-У полягає в тому, щоб ніколи не ротувати існуючі, зношені підрозділи з лінії фронту, а потім знову заповнювати їх новими, належним чином підготовленими військами. І навіть не тренувати належним чином новостворені підрозділи, завершуючи їх підготовку перед відправкою в бій (бажано: на менш критичній ділянці фронту).

Навіщо дбати про те, щоб війська були належним чином підготовлені перед відправкою на війну? Хто коли-небудь переймався такими питаннями? З вересня 2022 року Генштаб у Москві з гордістю демонструє, що можна не лише воювати, але й командувати військами, кидаючи сотні тисяч погано підготовлених "добровольців" у м'ясорубку, щоб вони проводили дуже успішні операції.

Нехай війна розбереться з ними...

... І так, новостворені, але недоукомплектовані і погано навчені бригади ЗСУ, укомплектовані нещодавно набраними і нашвидкуруч навченими солдатами, знову і знову, і знову, і знову, і знову, і знову... принаймні з весни 2023 року, відправляються в бій. А досвідчені бригади, які довели свою стійкість, розгортають на другорядних ділянках – принаймні, поки не загориться дах, і тоді той чи інший їхній батальйон буде змушений нести втрати, виконуючи роль пожежної команди...

Генштабу-У просто відомо, що він знає краще.

Решту важко оцінити. Ось чому я "навмисно" не коментую багато про цю сферу останні кілька тижнів: просто тому, що у мене таке враження, що я не розумію її. Або, принаймні, у мене таке відчуття, що, незважаючи на те, що мене "годують хорошою інформацією" від надійного джерела, я все ще не відчуваю себе достатньо поінформованим, щоб зрозуміти, що саме там відбувається. Або чому. Причина в тому, що інформація, яку я маю, вкрай суперечлива.

Наприклад, з одного боку, я знаю, що Генштабу-У та оперативній групі "Таврія" знадобилися місяці, щоб остаточно з'ясувати російські цілі на це літо, хоча, як я вже неодноразово пояснював, вони були абсолютно очевидні ще в березні цього року. А потім раптом з'ясувалося: нещодавно вони (нарешті) з'ясували їх і вже кілька тижнів точно прогнозують наступні кроки угруповання "Центр" ПдВО всрф. Наприклад: вони мали рацію, очікуючи, що росіяни продовжать просування вздовж залізничної лінії від Очеретиного до Покровська, але потім повернуть на південь на Селидове, перш ніж продовжити рух на Покровськ.

Однак чому Генштаб і штаб "Таврії" "нічого не роблять" (або, щонайбільше, віддають наказ про відхід), коли росіяни штурмують Михайлівку і Калинове? Чому ці населені пункти були залишені "просто так", коли було очевидно (і в Генштабі та штабі "Таврії" це знали), що це поставить під загрозу північний фланг підрозділів ЗСУ, які утримують лінію Селидове – Калинове – Неталове – Невельське і далі до Красногорівки (25-та і 46-та повітряно-десантні, 59-та піхотна і 39-та мехкорпуси)? І чи справді вони настільки не зацікавлені в обороні Курахове-Курахівської агломерації, як дехто каже?

Я не знаю відповідей або принаймні: ті, що приходять мені на думку, варіюються від

"це навмисно, з якихось таємних причин", до

"Генштаб просто дозволяє ЗСУ робити те, що вони вміють найкраще, як під час Куп'янсько-Ізюмської кампанії 2022 року" (чит.: "веде маневрену війну там, де може, тобто на Курській дузі, а на Донбасі торгує простором і часом"), до

"до такої ситуації призвела ніщо інше, як некомпетентність та/або низка помилкових рішень" (чит.: "ведення маневреної війни в Курську, торгуючи простором і часом на Донбасі").

...і чим більше я думаю про все це, тим більше заплутуюсь. Між іншим, з наступних причин.

Наприклад, Генштаб-У і штаб ОТУ "Таврія", здається, наказали певним підрозділам робити все можливе і чинити опір – допоки це можна зробити без зайвих втрат (тобто, відступити, коли тиск стане занадто сильним). Можливо, Генштаб-У запізнився з розгортанням (недосвідченої, але добре керованої) 32-ї мехбригади в Торецьку на кілька місяців. Але, як тільки це сталося: вуаля! Разом з батальйоном "Скала" це стабілізувало ситуацію. Звісно, останні 4-5 днів росіяни продовжували наступати на східний Торецьк з боку Північного, Хитрого Ринку та Залізного. Але вони захопили лише кілька зруйнованих будинків.

Навпаки, далі на південь... 25-27 серпня російське угруповання "Центр" захопило Красний Яр і Новогродівку, потім просунулося в Михайлівку, зайняло Мемрик і Калинове, почавши, в свою чергу, битву за Селидове. Окрім Новогродівки, група "Центр" просунулася і в Гродівку. Побита 47-ма мехбригада (цікаво, чи хтось у Генштабі готовий пояснити, скільки ще має страждати цей підрозділ? ...і скільки ще років вона має воювати на першій лінії?), і недосвідчена 78-а повітряно-десантна здали позиції. Втім, командир 151-ї механізованої робив усе можливе, щоб відстояти Гродівку: кажуть, навіть відправив в окопи своїх пілотів-безпілотників, що, вочевидь, суперечило наказу вищого керівництва. Дійсно: подейкують, що існує постійний наказ не відправляти пілотів БПЛА в окопи чи використовувати їх як піхоту. Але він так і зробив, і... ну, в результаті ретельно продумана система польових укріплень для захисту Новогродівки була покинута, і це місце перейшло до рук росіян, де-факто, без бою, в той час як 151-ша все ще утримує Гродівку (або утримувала протягом останніх двох днів; не перевіряв ситуацію станом на сьогоднішній ранок).

...і це при тому, що Зеленський анонсував підкріплення на Покровський напрямок, а офіційний Київ з гордістю повідомив, що Сирський провів чотири дні в штабі "Таврії", перевіряючи, чи все в порядку?

А далі подивіться на південь: "Вугледарський кут" – тобто ділянка від Мар'їнки на південь до Вугледара, яку утримують лише три бригади ЗСУ (79-та повітряно-десантна, 31-ша та 72-га мехбригади)... "Цвіркуни": схоже, нікому в Києві до них немає діла.

Чому я так кажу?

Близько тижня тому близько роти бійців 72-ї було відрізано російським наступом на Водяному та через дорогу O0532 у західному напрямку... Можна було б очікувати, що причетні до цього люди отримають принаймні "згадку в рознарядках"... або будь-яку іншу увагу. Натомість: ніхто в Києві не знайшов їхні зусилля вартими уваги. 72-га – частина, яка врятувала Київ, захищаючи Мощун, і вже другий рік тримає Вугледар, – мусила вибивати їх самотужки. На їхнє щастя, вийшли всі: всі поранені, але всі врятувалися... хоча й без допомоги (цитата) "компетентних" органів у Києві, тобто Генштабу-У.

Не дивно, що тамтешні військові відчувають себе "забутими"...

Для мене це все є нічим іншим, як плутаниною. Настільки, що мені цікаво, чи можу я зробити висновок, що, наприклад, Генштаб_У(і/або штаб "Таврії"?) хотів, щоб 151-ша відійшла, але її командир зіпсував їхній план...?

Або я щось пропустив?

Без поняття. Можу лише підтвердити: так, ця "покровська справа" залишається великою кризою.

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