ЗСУ на Курщині. Знищуються оточені російські війська і допомога, яка проривається до них – Том Купер

У неділю Том Купер опублікував ще одне оновлення. Він традиційно не оминув повітряну війну, відзначив успішність атак українських БПЛА на глибокий тил рф та проаналізував ситуацію на Курщині та Донбасі. За його словами, цей український наступ "така марна справа", що він не може дочекатися, коли ФСБ усвідомить величину своїх втрат і попросить ще війська з фронтів в Україні.

Для початку для тих, хто скаржився, що мої оновлення стають все більшими і складнішими для читання... дійсно: вони не дочитали їх до кінця, бо ті занадто довгі. Що ж, пані та панове: насправді ваші варіанти дуже прості:

А тепер про головне... неділя, а отже, час для "повільного ранку з кавою та цигарками, переглядаючи новини"... принаймні допоки можна собі це дозволити, звісно, і доки не розриваються російські снаряди...

Справа в тому, що це, безумовно, виводить на "курс на зіткнення" з повідомленнями про Зеленського (тобто про адміністрацію Зеленського):

а) надсилання списку цілей всередині росії, які вона хоче вразити американською/західною зброєю, але це заборонено, до Вашингтона, Брюсселя, Берліна, Лондона, Парижа тощо...

б) підготовка мирного плану, яким вона хоче поділитися з адміністрацією Байдена, Гарріс і Трампом; і таке інше.

Те, що конституційна некомпетентність західних "осіб, які приймають рішення" (читай: політиків, системно підкуплених олігархією, щоб управляти в її інтересах) б'є всі рекорди, не є чимось новим. По суті, персонажі на кшталт Trio Fantasticus у Білому домі поводяться так, ніби в травні-червні 1940 року Рузвельт зробив би все можливе, щоб укласти мир з Гітлером, бо це було в інтересах JP Morgan, Standard Oil, Exxon чи Ford; а оскільки Рузвельт мабуть діяв саме так, то Черчілль поспішив, щоб врятувати інтереси British Petroleum і переконати Францію віддати свою Північ нацистсько-німецькій навалі... в той час як усі інші країни Західної Європи готувалися б до вторгнення марсіан.

...завжди з однієї і тієї самої причини: тому що "це зло, яке ми знаємо"... тобто: "менше зло"...

...так само, як було "меншим злом" дозволити Пуддінгу і КВІР "врятувати Башара", вигнавши половину сирійського населення з країни, або "принести мир на Близький Схід", підтримавши сіоністські плани анексії Єрусалиму і ведучи переговори про "Авраамічні угоди"..?

З огляду на ці славні приклади західної "миротворчості" та державного будівництва, чи варто дивуватися, що адміністрація Зеленського перебуває в такому панічному стані, що вважає за потрібне витрачати свій час на підготовку "мирних планів" для заспокоєння армій корумпованих і некомпетентних західних ідіотів, хоча у неї є близько 40 мільйонів (+) інших, набагато більш важливих справ?

...просто тому, що абсолютно ясно, що єдиний персонаж, який може укласти будь-який "мир" в Україні – це Пуддінг, але, окрім капітанів, лейтенантів і тисяч сержантів Збройних сил України, підтримуваних тисячами західних волонтерів і пожертвувань "народу" – ніхто серйозно не намагається змусити його це зробити?

Це нагадує мені, що в ХІХ столітті ще були такі люди, як Чарльз Діккенс і Вільям Теккерей, які описували всі катастрофи, що виникали в результаті цього. На жаль, їхні публікації шокували багатьох, особливо тих, хто був при владі. Не дивно, що спін-оффи творів Джейн Остін були набагато популярнішими вже тоді, не кажучи про наші дні, коли дехто доведений до абсурду: навіщо стикатися з реальністю (і щось з нею робити), якщо набагато затишніше загубитися у безглуздій фантазії?

Бонус: це теж менше зло.

За іронією долі, це не набагато відрізняється від висвітлення того, що відбувається на різних полях битв війни в Україні... де, так, я все ще "маю проблеми" з оголошенням поточного конфлікту "Третьою світовою війною" попри підривну діяльність системи путіна проти наших політиків через корупцію, фейкові новини та зростаючу кількість диверсійних операцій ГРУ та ФСБ, спрямованих проти окремих заводів, кабелів зв'язку, баз НАТО, лише для прикладу. Не кажучи вже про те, що росіяни плюс піар-китайці роблять по всій Африці, Азії, Близькому Сходу та більшій частині Латинської Америки...

Зрештою: який сенс називати цю війну тим, чим вона є, і тим самим підливати масла у вогонь конспірологів, враховуючи, що наша шляхетна олігархія, а отже, і наш славний політикум, наполегливо не хочуть вважати її такою?

...бо це менше зло...еххх... і все це – лише черговий ярмарок марнославства...

Стратегічний рівень. Венесуела передала росії двох громадян Колумбії, які поверталися зі служби в ЗСУ в Україні.

Нагадаємо, що колишні I та II армійські корпуси (по суті, збройні сили "Донецької путінської ...кхм... народної республіки" та "Луганської народної республіки") були реорганізовані. Відтепер вони носять найменування 51-ї та 3-ї загальновійськових армій відповідно...

...є бі-продуктом Пуддінга, який успішно звільнив обидві республіки від їхнього чоловічого населення і замінив його справжніми росіянами...

Повітряна/ракетна війна. Після того, як Зеленський звільнив Олещука, Сирський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка виконуючим обов'язки головнокомандувача ПСУ. Тобто рішення ще не остаточне... і ми побачимо, чи зможе Кривоножко реформувати службу. Тим часом Німеччина поставила Україні ще один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Якщо мені не зраджує пам'ять, це вже шостий за рахунком.

30 серпня ПСУ заявили, що збили 12 "Шахедів" і заглушили ще чотири; 31 серпня ПСУ повідомили, що збили 24 з 25 "Шахедів". 1 вересня вранці, згідно із заявою ПСУ, було збито ще вісім із 11 "Шахедів" та нуль із одного "Іскандерів", випущених по Україні.

російський ударний безпілотник "Шахед" був збитий над Києвом 30 серпня...

За даними російських соціальних мереж, за останні 36 годин Україна випустила в повітряний простір росії понад 100 безпілотників. Є повідомлення про удари в Липецьку, Орлі, Брянську, Тулі, Бєлгороді та Воронежі.

Щодо "результатів": наприклад, у Бєлгороді сталася велика пожежа в торговому центрі. Також постраждав підмосковний нафтопереробний завод "Капотня". Як повідомляється, один або два БПЛА спричинили "дуже складну пожежу". Минулої ночі українські БПЛА атакували Каширську ТЕС (під москвою), Конакінську ГРЕС (під Твер'ю; восьму за величиною у російській федерації) та газорозподільчу станцію (також під Твер'ю): всі три об'єкти були підпалені. Ще одним об'єктом, що постраждав, став HOP Honeywell – найбільший у росії завод з переробки нафти першого рівня. Звісно, дві великі нафтобази в Ростові, які постраждали 13 і чотири дні тому, відповідно, все ще горіли станом на вечір 31 серпня...

Вечірній краєвид Бєлгорода, 30 серпня...

Схоже, що ця атака все ще триває. Вночі з 31 серпня на 1 вересня надійшло повідомлення про потужний вибух в аеропорту "Внуково", а також про відключення електроенергії у московській залізничній системі і на Куровському шосе (плюс затор в районі Казані). Нафтопереробний завод у Капотні (всього за 16 км від кремля) знову зазнав удару (відео нижче). Вранці 1 вересня" тупоголові командири" з москви повідомили, що збили 158 БПЛА, тоді як пересічні російські залізничники звинувачують африканців, яких завезли і найняли на роботу, щоб допомогти їм...

Ці українські сучі сини: якщо вони продовжуватимуть в тому ж дусі, то індійці та греки, які перевозять російську нафту з росії до Індії, збільшать свої прибутки лише на 2 мільярди доларів США в цьому сезоні..., а потім Exxon-Mobile з їхніми нафтовими родовищами в Казахстані... О, Боже, у мене вже голова болить від турбот про них усіх. Тому давайте поговоримо про щось приємне!

Наприклад, про стан російських планерних авіабомб УМПК.

За даними офіційного Києва, вчора ВКС випустили загалом 96 УМПК. Читайте: наступ українських БПЛА на найближчі російські авіабази має свої наслідки. Принаймні він змушує ВКС відводити свої найбільш вразливі Су-24 і Су-34 на більш віддалені авіабази. Решта цього розрахунку насправді проста: чим віддаленіші авіабази, тим більше часу потрібно бомбардувальникам, щоб дістатися до поля бою. Чим довше вони летять, тим менше часу у них залишається на повернення і завантаження нового набору бомб. Тому що: мало того, що літаки типу Су-24 і Су-34 потребують 2-3 години на "розворот" (дозаправку і переозброєння), так сьогодні цей процес ще довший, тому що озброєння УМПК займає більше часу, ніж озброєння "німими" бомбами.

Бонус: значна частина УМПК, розгорнутих ВКС сьогодні, спрямована на міста і села Курської області. У росії, а не в Україні. Якщо комусь цікаво, чи це "добре": перевірте, що російські УМПК (вкотре) зробили з населенням Харкова три дні тому...

Тим не менш, 29 і 30 серпня ВКС застосували велику кількість УМПК для обстрілу доріг і складів на півночі Сумської області: кілька разів були обстріляні райони Береза і Студенок. Крім того, було розбомблено "колону, в результаті чого загинула щонайменше рота українських військових", яка насправді виявилася колоною вантажівок, що перевозили пшеницю, зібрану з місцевих полів... ще одне велике військове досягнення найбільшого стратега всіх часів і народів та його московських "тупоголових командирів"...

Курська область... Незважаючи на значне посилення засобів ППО та РЕБ всрф на цьому напрямку (див. мої попередні звіти), підрозділам ПСУ та ЗСУ вдається продовжувати перехоплювати російські колони постачання, що прямують у напрямку Кореневого та Глушкового. І навіть більше. Зокрема, в середу чи четвер (28-29 серпня) вони розгромили значну частину батальйону ПМП, що наближався до річки Сейм за допомогою дронів...

Свербіж у мізинці на нозі підказує мені, що для водія це погано закінчилося...

А МіГ-29 з ПСУ використав бомби JDAM по понтонному мосту, який росіянам все ще вдається побудувати через річку Сейм:

Останній з ударів JDAM ПСУ по одному з російських понтонних мостів через Сейм.

Су-24 ПСУ розгорнули Storm Shadows, щоб розгромити склад боєприпасів десь на сході України.

...а 31 серпня, близько 11.00 за місцевим часом, ПСУ заявили, що збили один із російських "Оріонів" над Курською областю. Це гарний, товстий, повільний, але потенційно дуже небезпечний безпілотник, який виглядає ось так:

На місцях... іронія долі: поки різні західні військові спостерігачі зайняті поясненнями того, як росіяни швидко зупинили український наступ, або що українці просуваються на захід (на Глушкове) чи кудись ще, або гадають, чи українці (все ще) наступають на Кореневе, чи ні, ЗСУ фактично зайняті знищенням кількох значних концентрацій військ всрф, які опинилися в оточенні позаду їхніх передових позицій, і здійснюють рейди на північ (тобто на трасу E38).

Кілька таких оточених російських підрозділів перебували в південному Кореневому: ймовірно, цього тижня росіянам вдалося відновити контакт із кількома з них. Дозвольте допомогти вам з картою:

Найбільше з оточених угруповань російських військ залишається в районі між Вітреним, Журавлями та Крем'яним. Схоже, воно складається з підрозділів кількох мотострілецьких полків, укомплектованих призовниками. Вони розкидані на території приблизно 5 на 5 кілометрів і намагаються сховатися. Загалом, це "достатньо військ" для того, щоб ФСБ витратила більшу частину двох батальйонів 810-ї морської піхоти у марних спробах дістатися до них – через контратаки із заходу і півночі (позначені червоними "зламаними стрілками").

Щонайменше дві інші, менші групи оточених російських військ залишаються десь в районі Скрилівка-Шептухівка. Тому третій батальйон 810-ї ОМСБр залишається таким же зайнятим і продовжує зазнавати значних втрат (цитуючи росіянина, "...а скільки втрат.. ")

Українська тактика тут проста і справді нагадує Wildschweinjagd: оточити роту або батальйон всрф, що складається з недосвідчених (і не дуже охочих воювати) російських призовників (часто прикомандированими "ахматами"). Потім влаштовувати засідки на будь-які сили допомоги. Потім зібрати з поля бою здобич (ось чому ми досі щодня отримуємо багато відео, на яких зображені полонені російські підлітки і мало героїчних "ахматів"), а потім повторити вправу...

Ще дві великі групи російських військ, схоже, оточені в районі Новоселівка-Погребки, а третя – в районі Киріївки. Всі вони знаходяться на північ/північний схід від Малої Локні: вони відрізані, оскільки ЗСУ утримують не лише довгу ділянку дороги на Льгов у північному напрямку, але й панівні висоти в районі Бахтінки. Саме тому цього тижня 11-та бригада ВДВ була зайнята збором та евакуацією чергових призовників Пуддінга – лише для того, щоб потрапити під удар кількох рейдів ЗСУ на її південний фланг...

На півдні росіяни відвоювали Уланок (їхній найбільший успіх у цій кампанії), але їхні контратаки на Борки та Спальне були відбиті з великими втратами. Навіть спецназ має великі проблеми з проведенням шліфувальних атак по болотистій місцевості...

Загалом... повний провал і марна трата часу, цей український контрнаступ... тільки диваки на кшталт мене не можуть дочекатися, коли ФСБ усвідомить розширення останніх втрат 810-ї та 11-ї ВДВ (плюс близько десятка різних полків), а потім волатимуть про необхідність ще більшої кількості військ – чи то з Буркіна-Фасо, чи то з півночі Харківщини, чи то з півдня Запоріжжя...

Битва за Донбас. Погані новини з кількох районів та знов неприємні запитання

Куп'янськ-Сватове... Погані новини з цього району. За останні 4-5 днів росіянам вдалося закріпитися в Піщаному і просунутися далі на схід, у напрямку Колісниківки та Сенькового на річці Оскіл. Тим часом вони знаходяться всього за шість кілометрів від останнього. Якщо їм вдасться дійти до річки... це дуже ускладнить ситуацію для ЗСУ в цьому секторі. Цей район захищають погано оснащена 110-та бригада територіальної оборони та недосвідчена 77-ма повітряно-десантна бригада...

...і... ну, ви знаєте мене і мої неприємні запитання, але: я не можу не задатися питанням, чому 3-я штурмова вела свій "контрнаступ" далі на південь, проти позицій, які захищали 11-й танковий полк і 24-та бригада спецназу, "замість цього"?

Але врешті, як це часто буває, я не маю жодного уявлення, про що говорю...

Покровськ-Авдіївка... Угруповання "Центр" продовжило свій наступ на захід і південь. Можливо, останні два дні воно було не таким успішним, як на початку тижня: його просування на Новоторецьке і Гродівку було фактично зупинено (схоже, 151-ша механізована була посилена... не впевнений, чи елементами 14-ї мехбригади, чи 71-ї єгерської, чи обома частинами одночасно). Думаю, що 47-ма механізована теж отримала серйозне підкріплення (батальйон "Скала"?).., якщо не з іншої причини, то тому, що в тилу їх, власне, достатньо. Питання полягало лише в тому, щоб доставити їх до Покровська, поки місцева залізнична та автомобільна мережа все ще перебуває під контролем ЗСУ.

На південному боці російського наступу всрф зайняли Михайлівку, Мемрік і Карлівку та просунулися в напрямку Українська (який зазнає масованих авіаударів і артилерійських обстрілів), Лисівки, Долинівки і Галицинівки. російські FPV-дрони вже націлені на тилові позиції ЗСУ в Цукуриному та Гірнику...

Вогняне завершення чергового російського штурму позицій 59-ї моторизованої (південно-східний бік Покровсько-Авдіївського напрямку).

(Швидке) падіння Мемріка є особливим ударом, оскільки цей російський наступ загрожує зайти в тил підрозділам ЗСУ на схід від річки Вовча, зокрема 15-й бригаді "Кара-Даг", 68-й єгерській, 59-й механізованій (досі залишається однією з найкращих бригад ЗСУ) і 117-й бригаді тероборони. Якщо 25-та мехбригада не знайде спосіб зупинити росіян в районі Українська, їм усім доведеться швидко відходити на захід від Вовчої або чекати, поки їх відріжуть росіяни, а це вже за річкою...

Курахове-Вугледар... росіяни все ще намагаються подолати опір 79-ї повітряно-десантної на заході Костянтинівки (прикметно, що вони все частіше використовують цивільну техніку в атаках не лише в цьому секторі) і шліфують дорогу O0532 в напрямку Водяного.

Крім того, вранці 1 вересня всрф здійснили ще одну масштабну атаку на Вугледар. Подробиці поки що не повідомляються.

Ах, так, і... прохання до панів з "Центру оборонних стратегій": якщо ви вже використовуєте мій список російських частин, передислокованих до Курської області (як ви це зробили вчора), на збір якого я витратив кілька днів і кілька годин, будьте такі ласкаві, використовуйте форматування (щоб список було легше читати) і вказуйте джерело.

З іншого боку...

Окрім свербіжу в моєму мізинці на нозі, який, здається, досить відомий серед моїх читачів, у мене також є маленька, маленька, повністю червона... істота... ну, схожа на стрибунця з довгим тонким хвостом і двома маленькими ріжками... а, неважливо... суть в тому, що ця істота весь час сповзає з мого лівого на праве плече. І у нього є багато бридких ідей, і кожне друге речення воно закінчує словами "хе-хе, хе-хе, хе-хе".

Однією з його останніх ідей було спонукати мене уявити реакцію Trio Fantasticus на те, що росіяни використають Калінінградський анклав для ядерного удару по Берліну, Лондону, Варшаві чи одній із головних американських баз в Європі, наприклад, "Рамштайну" чи "Авіано"...

О, вибачте, ні: ви не можете використовувати ATACMS проти Калінінграда. Для Безоса є вищим національним інтересом відновити роботу Amazon Prime в росії, як тільки війна закінчиться.... хе-хе, хе-хе, хе-хе...

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