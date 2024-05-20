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ПОЛІТИКА

У Держдепі США розкритикували заклик прокурора МКС щодо ордерів на арешт керівництва Ізраїлю

20 травня 2024, 21:32
У Держдепі США розкритикували заклик прокурора МКС щодо ордерів на арешт керівництва Ізраїлю
Джерело: twitter.com/SecBlinken
Держсекретар Ентоні Блінкен назвав запит на ордер для арешту ганебним.

У Державному департаменті США розкритикували запит головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана щодо ордерів на арешт керівництва Ізраїлю, а також трьох лідерів палестинського угруповання Хамас, яких у МКС підозрюють у військових злочинах, скоєних у Ізраїлі та Секторі Гази. 

"Сполучені Штати принципово відкидають сьогоднішню заяву прокурора Міжнародного кримінального суду про те, що він подає заявку на отримання ордерів на арешт високопоставлених ізраїльських чиновників, а також ордерів на арешт терористів Хамас. Ми відкидаємо прирівнювання прокурором Ізраїлю до Хамасу.  Це ганебно.  Хамас – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, в тому числі американців", – йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

Блінкен також зазначив, що "МКС не має юрисдикції у цій справі". Також він заявив, що прокурор поспішив із отриманням ордерів на арешт, "замість того, щоб надати ізраїльській правовій системі повну і своєчасну можливість продовжити розгляд справи" проти свого персоналу.

"По суті, це рішення нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка б дозволила звільнити заручників і збільшити обсяги гуманітарної допомоги – цілей, яких Сполучені Штати продовжують невпинно переслідувати", – заявив держсекретар.

Президент США Джо Байден також висловив обурення заявою прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів.

"І дозвольте мені бути відвертим: що б цей прокурор не мав на увазі, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і Хамасом. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці", – підкреслив Байден.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог відреагував на запит головного прокурора, заявивши, що крок "підбадьорює терористів у всьому світі". Після запиту головного прокурора МКС, рішення щодо видачі ордерів на арешт ухвалюватиме Палата попереднього провадження МКС і Герцог закликав відкинути запит Хана. 

СШАХАМАСІзраїльМКСЕнтоні Блінкен

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