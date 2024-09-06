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ПОЛІТИКА

МКС вимагає пояснень від Монголії через ігнорування ордера на арешт путіна

06 вересня 2024, 11:34
МКС вимагає пояснень від Монголії через ігнорування ордера на арешт путіна
Фото: з вільного доступу
Відповідаючи на питання про те, чи вірить він, що диктатора коли-небудь вдасться посадити на лаву підсудних у Гаазі, прокурор нагадав приклад з колишньої Югославії.

Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) та не арештувала диктатора владіміра путіна під час його візиту до країни.

Про це повідомляє прокурор МКС Карім Хан в інтерв'ю BBC.

"Переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії", - пояснив прокурор. 

Відповідаючи на питання про те, чи вірить він, що диктатора коли-небудь вдасться посадити на лаву підсудних у Гаазі, прокурор нагадав приклад з колишньої Югославії. За його словами, раніше люди сміялись, коли МКС домагався ордерів на арешт колишнього президента Сербії Радована Караджича, колишнього начальника штабу Війська Республіки Сербської Ратко Младича й експрезидента Союзної Республіки Югославія Слободана Мілошевича. 

"...але, як показала історія, ці люди, що володіли в минулому великою владою в своїй країні та регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних. Є приклади, які показують, що якщо хтось робить, що заманеться, користуючись владою, не обмеженою вищою відповідальністю, його простір для маневру звужується", - додав Хан. 

МКС ще у 2023-му видав ордер на арешт путіна та уповноваженого при президенті росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

війнаВладімір ПутінМКСМонголія

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