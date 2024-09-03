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путін зустрівся з монгольським президентом попри членство країни в МКС

03 вересня 2024, 16:32
путін зустрівся з монгольським президентом попри членство країни в МКС
Фото: REUTERS
Країну закликали арештувати російського президента, але Улаанбаатар відмовився.

Сьогодні, 3 вересня, глава кремля Володимир путін зустрівся зі своїм монгольським колегою в Улан-Баторі.

Це став першим візитом путіна до країни-члена Міжнародного кримінального суду після виданого ордеру на арешт того року.

Про це повідомляє агентство AFP.

путін зустрівся з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом на площі Чингісхана в Улан-Баторі. 

Вчора, 2 вересня, в столиці Монголії зібралися протестувальники із закликами затримати путіна та плакатами "Геть звідси, військовий злочинцю путін".

На тлі протестів в столиці були посилені заходи безпеки.

Проте мітингарі зібралися і в день зустрічі путіна із монгольськими президентом за квартал від Пам’ятника політичним репресованим, зведеного на честь постраждалих під час комуністичної влади у Монголії, яку підтримував СРСР.

Нагадаємо, що путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі за звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей після вторгнення військ рф в Україну в 2022 році.

Київ різко відреагував на візит російського лідера і звинуватив Монголію в розділенні відповідальності за воєнні злочини путіна після того, як влада країни не затримала його в аеропорту.

Монголія розташована між росією та Китаєм. Вона має тісні культурні зв’язки з москвою, і торговельні відносини з Пекіном. 

Монголія довгий перебувала під впливом кремля за часів СРСР. 

Тепер же пустивши диктатора на свою територію Монголія порушила свої міжнародні зобов’язання як члена МКС, якщо дозволить візит путіна.

 

Володимир ПутінМонголія

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