Монголія порушить свої міжнародні зобов’язання як члена МКС, якщо дозволить візит путіна

Улан-Батор повинен заборонити в'їзд президенту росії путіну або заарештувати його, якщо він в'їде в країну 3 вересня.

Монголія повинна заборонити в'їзд президенту росії путіну або заарештувати його, якщо він в'їде в країну 3 вересня.

Про це заявила старший радник з питань міжнародного правосуддя правозахисної організації Human Rights Watch Марія Олена Віньолі.

Президента путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС) з 17 березня 2023 року, коли судді видали ордери на арешт проти нього та його уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за через незаконну депортацію дітей з окупованих територій України.

“Монголія порушить свої міжнародні зобов’язання як члена МКС, якщо дозволить відвідати її російському президенту путіну, не заарештувавши його. Приймання путіна, що ховається від МКС, було б не тільки образою для багатьох жертв злочинів російських військ, але й підірвало б важливий принцип, що ніхто, попри свою могутність, не стоїть вище закону”, ‒ додала Віньолі.

Монголія стала членом МКС у 2003 році. Згідно з установчим договором суду, Монголія зобов’язана співпрацювати з судом, зокрема шляхом арешту та видачі будь-яких підозрюваних, які потрапляють на її територію. Не маючи власної поліції, МКС повинен покладатися на допомогу держав і міжнародної спільноти в арештах.