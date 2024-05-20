В Ізраїлі відреагували на плани МКС видати ордер на арешт Нетаньягу

Іцхак Герцог заявив, що цей крок "підбадьорює терористів у всьому світі".

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог відреагував на запит головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського угруповання Хамас.

"Оголошення прокурора МКС є більш ніж обурливим і показує, наскільки міжнародна судова система знаходиться під загрозою краху. Вжитий недобросовісно, ​​цей крок є одностороннім політичним кроком, який підбадьорює терористів у всьому світі та порушує всі основні правила суду відповідно до принципу комплементарності та інших правових норм", – написав Герцог на платформі X 20 травня.

За його словами, спроба провести паралелі між "жорстокими терористами та демократично обраним урядом Ізраїлю"є обурливою.

"Ми не забудемо, хто розпочав цю війну, хто ґвалтував, різав, палив, знущався та викрадав невинних громадян та родини. Ми не забудемо наших заручників, безпечне повернення яких має бути головною турботою міжнародної спільноти. Ми очікуємо, що всі лідери вільного світу прямо засудять цей крок і рішуче відкинуть його", – заявив ізраїльський президент.

Нагадаємо, що після запиту головного прокурора МКС, рішення щодо видачі ордерів на арешт ухвалюватиме Палата попереднього провадження МКС.