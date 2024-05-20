США розглянуть можливість надання Грузії військової та торговельної допомоги, але є умови

У Конгресі США представлять законопроєкт, який надасть підтримку Грузії за умови виконання "ключових політичних критеріїв".

У Сполучених Штатах вирішили розглянути можливість надання Грузії великої військової та торговельної допомоги в обмін на припинення антидемократичного дрейфу в бік росії, який посилився з ухваленням грузинським парламентом "закону про іноагентів", аналогічного російському.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з умовами законопроекту, який цього тижня буде представлений у Конгресі конгресменом-республіканцем від Південної Кароліни Джо Вілсоном, США розпочнуть переговори з Грузією про відкриття «надійного преференційного торговельного режиму», а також лібералізацію візового режиму – за умови виконання ключових політичних критеріїв. Законопроєкт уповноважує чиновників розробити пакет військової підтримки для Грузії, включаючи «надання обладнання для безпеки та оборони, яке ідеально підходить для територіальної оборони від російської агресії, а також супутні елементи навчання, технічного обслуговування та підтримки операцій».

Передбачається, що ця програма буде активована лише в тому випадку, якщо США підтвердять, що "Грузія продемонструвала значний і стійкий прогрес у відродженні демократії, про що свідчать, як мінімум, чесні і вільні вибори і збалансоване передвиборче середовище".

Конгресмен Вілсон є головою Комісії з безпеки і співробітництва в Європі, незалежної урядової установи США, яка стежить за свободою і демократією на всьому континенті. Його законопроект «MEGOBARI Act» (Акт про мобілізацію та розширення можливостей Грузії для зміцнення підзвітності, стійкості та незалежності) віддзеркалює застереження інших лідерів у Вашингтоні.