В Індії будують найбільшу в світі електростанцію, яка в п'ять разів перевищує розмір Парижа

Успіх електростанції матиме вирішальне значення для Індії, оскільки країна намагається зменшити забруднення навколишнього середовища.

Індійський постачальник відновлюваної енергії Adani Green Energy Limited перетворює безплідну соляну пустелю на краю західної Індії в одне з найважливіших джерел "чистої" енергії на планеті.

Про це повідомляє CNN.

Adani Green Energy Limited (AGEL) є підрозділом з відновлюваної енергії провідного виробника викопного палива в Індії — Adani Group.

AGEL будує розлогу гібридну вітро-сонячну електростанцію Khavda в штаті Гуджарат на заході Індії — лише за 19 кілометрів від кордону Індії та Пакистану, одного з найнебезпечніших у світі. Обʼєкт займатиме площу в понад 518 квадратних кілометрів, на його будівництво піде орієнтовно $20 мільярдів і п’ять років, а «чистої» енергії він вироблятиме достатньо, щоб заживлювати 16 мільйонів індійських будинків.

Успіх електростанції матиме вирішальне значення для Індії, оскільки країна намагається зменшити забруднення навколишнього середовища, водночас задовольняючи зростаючі енергетичні потреби суспільства.

Загалом корпорація Adani Group планує інвестувати $100 мільярдів у перехід країни від атомної енергетики на відновлювану протягом наступного десятиліття.

Індійський премʼєр-міністр Нарендра Моді пообіцяв, що відновлювані джерела енергії, як-от сонячні й вітрові станції, задовольнятимуть 50% енергетичних потреб Індії до кінця цього десятиліття.

У 2021 році Моді заявив, що Індія до 2070 року планує досягти чистого нульового викиду вуглекислого газу в атмосферу, що досі на два десятиліття пізніше, ніж у розвинених країнах.

Індійський уряд поставив мету виробляти 500 гігават відновлюваної електроенергії до 2030 року. AGEL планує забезпечити принаймні 9% від цієї цифри, причому майже 30 гігават компанія розраховує виробити на своїй Khavda.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Індія є третьою країною у світі за споживанням енергії — хоча споживання енергії й викиди на одну людину в Індії навіть менше за половину середнього світового показника.

Водночас попит країни в цілому на електроенергію продовжує різко зростати. Чинників, за словами аналітиків, багато: від модернізації, масового будівництва й поступового зростання рівня життя до кліматичних змін і хвиль смертельної спеки по країні, через що найближчим часом власників кондиціонерів значно побільшає.