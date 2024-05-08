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В Індії заарештували чотирьох підозрюваних, які вербували чоловіків на війну рф з Україною – Reuters

08 травня 2024, 18:51
В Індії заарештували чотирьох підозрюваних, які вербували чоловіків на війну рф з Україною – Reuters
Фото: з вільного доступу
Відомо про близько 35 індійських чоловіків, яких було завербовано.

В Індії заарештували чотирьох осіб, підозрюваних у вербуванні чоловіків для участі у військових діях російської армії в Україні.

Про це пише агенство Reuters.

У березні Центральне бюро розслідувань (CBI) повідомило про викриття масштабної мережі з торгівлі людьми, яка діяла по всій країні та займалася вербуванням чоловіків під виглядом вигідної роботи за кордоном.

Зокрема, зловмисники через соціальні мережі, а також через своїх агентів в Індії заманювали нібито на високооплачувану роботу в росії.

Сім'ї двох індійців, які загинули під час війни, повідомили Reuters, що вони поїхали до росії, сподіваючись працювати "помічниками" в армії. Також у МЗС Індії зазначили, що росія була поінформована про вербування іноземців до ЗС рф.

Потім продані індійські громадяни проходили бойову підготовку і проти волі прямували в зону бойових дій в Україні. Таким чином підозрювані завербували близько 35 індійських чоловіків.

Серед затриманих – перекладач, людина, яка займалася оформленням віз і бронюванням авіаквитків, а також два "головні вербувальники".

Розслідування щодо інших обвинувачених, які є частиною міжнародної мережі торгівлі людьми, триває, повідомили в CBI.

війна в Україніросія окупантивербуванняІндія

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