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Війна в Україні виявила серйозні недоліки в деяких з найсучасніших американських систем озброєнь – ЗМІ

19 травня 2024, 15:17
Війна в Україні виявила серйозні недоліки в деяких з найсучасніших американських систем озброєнь – ЗМІ
Wikipedia
Схвалення багатомільярдної допомоги від США додало сил ЗСУ, які борються з російським вторгненням.

З боїв в Україні США отримують цінну інформацію про недоліки деяких зі своїх найважливіших видів зброї: від засобів глушіння ракет до безпілотників і артилерії, пише Business Insider.

Одна з галузей, де США виявили свої недоліки - це електронна війна. 

Так, російські системи глушіння створюють серйозні проблеми для західної високоточної зброї, включно з ракетами GMLRS і артилерійськими снарядами Excalibur.

"Війна показала, що деякі американські високоточні боєприпаси не працюють в умовах жорсткої конкуренції в електромагнітному середовищі", - заявив  військовий аналітик із Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон,.

Але українські дрони теж схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби, хоч Україна розробила технологію, що дозволяє обходити сигнали глушіння і використовувати проломи в російській системі радіоелектронної боротьби.

Згідно зі звітами, Пентагон прагне покращити свої можливості з розгортання безпілотників для підтримки військ і знищення ворожих дронів, які, на думку військових аналітиків, будуть повсюдно присутніми на полях битв у майбутньому. 

Проте наразі підрозділи армії США мають у своєму розпорядженні лише кілька старих безпілотників на один підрозділ.

"Один із головних уроків цього конфлікту - демократизація зброї для точних ударів робить поле бою неймовірно смертоносним", - каже Петтіджон.

Війна росії в Україні виявила проблеми не тільки з якістю зброї, а й зі здатністю США виробляти її в тій кількості, яка потрібна Україні.

"Найбільша проблема, яку війна в Україні виявила щодо американської зброї, полягає в тому, що Пентагон просто не закуповує достатньо боєприпасів для великомасштабного затяжного конфлікту", - каже Петтіджон.

Також війна показала, що багато систем озброєнь США залишаються набагато кращими, ніж у супротивників.

"Американські системи ППО Patriot захистили українські міста від масових атак російських безпілотників і ракет. І хоча деякі з них були перехоплені, ракети дальнього радіусу дії HIMARS продовжують завдавати руйнівної шкоди далеко за лінією російського фронту. Тим часом, за повідомленнями, безпілотник Switchblade 600 став важливою зброєю для України в боротьбі з російськими артилерійськими батареями і військами", - пише видання.

Проблема американських систем ППО полягає в тому, що ракети коштують набагато дорожче за дешеві безпілотники, які вони збивають, що ставить перед американськими військовими планувальниками ще одну проблему, з якою потрібно боротися.

"Стрільба дорогими ракетами по дешевих дронах і ракетах не є стратегією, яка дасть змогу Сполученим Штатам здобути перемогу в цих боях, що вимагають витривалості", - каже експерт.

Головний урок в тому, що кількість має таке ж значення, як і якість.

"Збройним силам США потрібно більше артилерійських снарядів, ракет і безпілотників, ніж у них є зараз, а також промислова база, здатна розширити виробництво цих критично важливих систем", - пілсумувала вона.

 
війна в Українізброя США

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