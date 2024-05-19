Знайдено гелікоптер з президентом Ірану Раїсі (оновлено)

Проте про жертви наразі не повідомляють, як і про інші деталі інциденту.

Раніше агенція Reuters, посилаючись на іранських чиновників і рятувальників, писала, що за словами чиновника, життя Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана "під загрозою після аварії вертольота", яка сталася на шляху назад із візиту на кордон Ірану з Азербайджаном.

"Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння", — заявив чиновник на умовах анонімності.

Погана погода ускладнювала рятувальні роботи, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA. Начальник генштабу армії Ірану наказав задіяти всі ресурси армії та елітної Революційної гвардії в пошуково-рятувальних операціях.

Державне телебачення припинило всі свої звичайні програми, щоб показати молитви за Раїсі по всій країні, а в кутку екрана — прямі трансляції рятувальних команд, які йшли пішки в гірській місцевості в сильний туман.

Рятувальні групи прибудуть на місце аварії пізно ввечері.

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році, і з моменту вступу на посаду наказав посилити моральні закони, спостерігав за кривавим придушенням антиурядових протестів і наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

У подвійній політичній системі Ірану, розколотій між багатими елітами і урядом, саме верховний лідер, а не президент, має останнє слово щодо всіх основних напрямків політики.

Вдень ми повідомляли, що гелікоптер на якому перебував президент Ірану потрапив в аварію.