Іспанія заперечує версію диверсії після смертельного зіткнення поїздів

Ця аварія стала найсмертельнішою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року.

У вівторок, 20 січня, Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка повідомив, що влада виключила версію диверсії як причину трагедії у місті Адамус. Нагадаємо, у неділю, 18 січня, на півдні Іспанії зіткнулися два поїзди, унаслідок чого загинули щонайменше 41 людина, ще понад 120 отримали поранення.

"З самого початку ми говорили про технічні проблеми, пов’язані з залізничним транспортом. Ніколи не було жодних елементів, які б вказували на інше", — заявив Марласка агентству AFP. Міністр додав, що розслідування лише розпочалося, і наразі фахівці не схиляються до жодної конкретної версії — чи то несправність колії, чи поїзда.

Обставини аварії

Аварія сталася близько 19:45 за місцевим часом у провінції Кордова, поблизу міста Адамус. Швидкісний потяг компанії Iryo, що прямував із Малаги до Мадриду, зійшов з рейок та нахилився, через що приблизно за 20 секунд у нього врізався зустрічний поїзд Alvia, який рухався у напрямку Уельви.

На борту обох поїздів перебували близько 400 пасажирів. Рятувальні служби працювали в складних умовах через вузьку дорогу до місця аварії. 48 постраждалих залишаються у лікарнях, 12 із них — у реанімації.

Очевидці розповідають про перекинуті вагони, паніку всередині поїздів та людей, що вибиралися через вікна. Через аварію між Мадридом і південними регіонами країни скасували понад 200 рейсів.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте зазначив, що кількість загиблих може зрости. За попередніми даними, потяг Iryo втратив колесо, яке досі не знайдено.

Ця аварія стала найсмертельнішою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року, коли поблизу Сантьяго-де-Компостела загинули 80 людей. Колію на ділянці аварії було повністю оновлено у травні минулого року на суму €700 млн.

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив співчуття Іспанії у зв'язку з залізничною катастрофою.