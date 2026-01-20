Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іспанія заперечує версію диверсії після смертельного зіткнення поїздів

20 січня 2026, 15:56
Іспанія заперечує версію диверсії після смертельного зіткнення поїздів
Фото: з вільного доступу
Ця аварія стала найсмертельнішою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року.

У вівторок, 20 січня, Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка повідомив, що влада виключила версію диверсії як причину трагедії у місті Адамус. Нагадаємо, у неділю, 18 січня, на півдні Іспанії зіткнулися два поїзди, унаслідок чого загинули щонайменше 41 людина, ще понад 120 отримали поранення.

"З самого початку ми говорили про технічні проблеми, пов’язані з залізничним транспортом. Ніколи не було жодних елементів, які б вказували на інше", — заявив Марласка агентству AFP. Міністр додав, що розслідування лише розпочалося, і наразі фахівці не схиляються до жодної конкретної версії — чи то несправність колії, чи поїзда.

Обставини аварії

Аварія сталася близько 19:45 за місцевим часом у провінції Кордова, поблизу міста Адамус. Швидкісний потяг компанії Iryo, що прямував із Малаги до Мадриду, зійшов з рейок та нахилився, через що приблизно за 20 секунд у нього врізався зустрічний поїзд Alvia, який рухався у напрямку Уельви.

На борту обох поїздів перебували близько 400 пасажирів. Рятувальні служби працювали в складних умовах через вузьку дорогу до місця аварії. 48 постраждалих залишаються у лікарнях, 12 із них — у реанімації.

Очевидці розповідають про перекинуті вагони, паніку всередині поїздів та людей, що вибиралися через вікна. Через аварію між Мадридом і південними регіонами країни скасували понад 200 рейсів.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте зазначив, що кількість загиблих може зрости. За попередніми даними, потяг Iryo втратив колесо, яке досі не знайдено.

Ця аварія стала найсмертельнішою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року, коли поблизу Сантьяго-де-Компостела загинули 80 людей. Колію на ділянці аварії було повністю оновлено у травні минулого року на суму €700 млн.

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив співчуття Іспанії у зв'язку з залізничною катастрофою.

Іспаніяаваріязалізницядиверсії

Останні матеріали

Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється