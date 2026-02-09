Латвійські спецслужби попереджають про вербування росією кримінальних груп для диверсій

росія переважно вербує колишніх ув’язнених і осіб із кримінальним минулим, які мають широкі контакти, аби залучати до подібної діяльності інших людей.

Начальник Служби державної безпеки (СДБ) Латвії Нормундс Межвієтс заявив, що росія намагається вербувати осіб, пов’язаних із кримінальним середовищем, для організації диверсій проти військових та критично важливих об’єктів інфраструктури країни.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Межвієца, у 2023 році в Латвії сталося кілька інцидентів, пов’язаних із потенційними диверсіями, зокрема підпали фірми, що виконувала оборонний проєкт, та плани підпалити вантажівки з українськими номерами на об’єктах критичної інфраструктури.

"Жоден із цих інцидентів не завдав істотної шкоди національній безпеці Латвії, — зазначив глава СДБ. — Однак ми викрили групу осіб, які склали списки потенційних цілей — меморіали, об’єкти електропостачання, склади з легкозаймистими товарами та військові об’єкти".

Межвієц підкреслив, що росія переважно вербує колишніх ув’язнених і осіб із кримінальним минулим, які мають широкі контакти, аби залучати до подібної діяльності інших людей. Деякі збирають інформацію та організовують диверсії за гроші, а інші роблять це з ідеологічних мотивів.

Наразі під вартою перебувають чотири особи — троє громадян Латвії та один іноземець, підозрювані у шпигунстві. СДБ продовжує слідкувати за кількома потенційними учасниками подібних схем, тому кількість затриманих може збільшитися.

"Ми спостерігаємо спроби росії створити групи молодих, освічених людей для координації російськомовного населення та досягнення російських цілей у Латвії", — додав Межвієц.