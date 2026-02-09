Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвійські спецслужби попереджають про вербування росією кримінальних груп для диверсій

09 лютого 2026, 11:28
Латвійські спецслужби попереджають про вербування росією кримінальних груп для диверсій
Фото: з вільних джерел
росія переважно вербує колишніх ув’язнених і осіб із кримінальним минулим, які мають широкі контакти, аби залучати до подібної діяльності інших людей.

Начальник Служби державної безпеки (СДБ) Латвії Нормундс Межвієтс заявив, що росія намагається вербувати осіб, пов’язаних із кримінальним середовищем, для організації диверсій проти військових та критично важливих об’єктів інфраструктури країни.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Межвієца, у 2023 році в Латвії сталося кілька інцидентів, пов’язаних із потенційними диверсіями, зокрема підпали фірми, що виконувала оборонний проєкт, та плани підпалити вантажівки з українськими номерами на об’єктах критичної інфраструктури.

"Жоден із цих інцидентів не завдав істотної шкоди національній безпеці Латвії, — зазначив глава СДБ. — Однак ми викрили групу осіб, які склали списки потенційних цілей — меморіали, об’єкти електропостачання, склади з легкозаймистими товарами та військові об’єкти".

Межвієц підкреслив, що росія переважно вербує колишніх ув’язнених і осіб із кримінальним минулим, які мають широкі контакти, аби залучати до подібної діяльності інших людей. Деякі збирають інформацію та організовують диверсії за гроші, а інші роблять це з ідеологічних мотивів.

Наразі під вартою перебувають чотири особи — троє громадян Латвії та один іноземець, підозрювані у шпигунстві. СДБ продовжує слідкувати за кількома потенційними учасниками подібних схем, тому кількість затриманих може збільшитися.

"Ми спостерігаємо спроби росії створити групи молодих, освічених людей для координації російськомовного населення та досягнення російських цілей у Латвії", — додав Межвієц.

війнаЛатвіядиверсіїросія окупанти

Останні матеріали

Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється