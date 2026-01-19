Глава МЗС України висловив співчуття Іспанії через залізничну катастрофу (оновлено)

В Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова загинули 39 осіб.

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив співчуття Іспанії у зв'язку з залізничною катастрофою в провінції Кордова, де за останніми даними загинули 39 осіб

Про це він написав у соцмережі Х.

"Трагічна новина з Кордови, Іспанія, де смертельна залізнична аварія забрала багато життів. Ми поділяємо біль дружнього іспанського народу і висловлюємо співчуття рідним і близьким жертв. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. Будьте сильними, дорогі іспанські друзі!", – написав Сибіга.

В МЗС повідомили, що наразі немає інформації про постраждалих у катастрофі українців.

Глава залізничного оператора Іспанії Renfe Альваро Фернандес Ередія після прибуття до міста Адамус зазначив, що "ще важко оцінити масштаби того, що сталося".

Він висловив "найщиріші співчуття родинам і близьким жертв залізничної аварії".

На момент аварії у двох поїздах було близько 400 пасажирів, більшість з яких були іспанцями, які поверталися до Мадрида і назад після вихідних.

Поїзд, що прямував до Уельви та яким керувала державна компанія Renfe, на момент зіткнення рухався зі швидкістю близько 200 км на годину. З якою швидкістю рухався поїзд Малага-Мадрид компанії Adif, коли він зійшов з рейок, не відомо.

Так само поки невідома причина аварії. Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте на прес-конференції на станції Аточа в Мадриді заявив, що «дійсно дивно», що схід з рейок стався на прямій ділянці колії. Він додав, що цю ділянку колії відремонтували у травні.

Відомо, що більшість загиблих і поранених перебували у перших двох вагонах поїзда Renfe, який зійшов з рейок від удару та впав униз по залізничному насипу. У першому вагоні перебувало 37 людей, а в другому – 16.

Згідно з повідомленням EFE, у понеділок було скасовано понад 200 поїздів між Мадридом та південним регіоном Андалусія, включаючи великі міста Кордову, Севілью та Гранаду. За попередніми даними швидкісні поїзди не курсуватимуть "принаймні протягом понеділка, 19 січня". Згідно з веб-сайтами трьох компаній, що надають високошвидкісні залізничні послуги між Мадридом та південною Іспанією, перебої в основному торкнуться компанії Renfe, яка має найбільше залізничних сполучень.