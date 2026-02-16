Генсек Ради Європи заявив про затягування роботи над трибуналом для рф

Його організація має необхідну команду та фінансування.

Генсек Ради Європи Ален Берсе прибув у Київ, де на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою заявив, що робота над майбутнім Спеціальним трибуналом із розслідування злочину агресії проти України триває "надто повільно". Він закликав країни активізувати роботу у цьому напрямку.

Про це пише "Укрінформ".

"Усе надто повільно. Ми в Раді Європи готові і виконали роботу, яку мали. Також ми готові з Україною: у нас є підписання угоди в Страсбурзі в червні про створення спеціального трибуналу між Радою Європи та президентом Зеленським, який підписав угоду для України, і тепер, за 9 місяців, ми виконали цю роботу", — заявив Берсе.

За його словами, Рада Європи має необхідну команду та фінансування для роботи трибуналу. Але організації потребує чіткої відданості країн, які беруть участь у трибуналі. Він запевнив у відданості Спецтрибуналу, наголосивши, що без відповідальності мир і демократія неможливі.

"Дозвольте нам узяти участь у переговорах на найвищому можливому рівні. Наразі цього недостатньо, щоб вирішити цю справу. Ми повинні мати можливість брати участь у всіх обговореннях Коаліції охочих. Ми повинні мати можливість звертатися на найвищому рівні до глави держави, глави уряду та переконатися, що вони розуміють, наскільки важливо це зробити", — заявив генсек Ради Європи.

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.