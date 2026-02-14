Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі – Сибіга

14 лютого 2026, 09:57
США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі – Сибіга
джерело president.gov.ua
За словами міністра, йдеться саме про юридично зобов’язуючі гарантії, а не політичні запевнення — уперше в історії України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що отримав від США інформацію про готовність ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгрес США.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

За словами міністра, йдеться саме про юридично зобов’язуючі гарантії, а не політичні запевнення — уперше в історії України. Проєкт двостороннього документа, додав він, майже готовий.

"Другий ключовий елемент безпекової архітектури — військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива", — наголосив Сибіга.

Він також зазначив, що стратегічною метою України є виснаження економічного та військового потенціалу росії. За його словами, найкращим сценарієм стало б одночасне послаблення як економічної, так і військової складової держави-агресора.

Раніше, 29 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив, що США погодилися надати Україні сильні гарантії безпеки строком на 15 років. Київ запропонував продовжити цей термін до 30–50 років, а президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути таку можливість. Зміст документа наразі не розголошується.

Україна також розраховує на гарантії безпеки з боку Європейський Союз, зокрема через перспективу членства. Крім того, Зеленський підписав із лідерами Франція та Велика Британія декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після завершення війни.

12 лютого президент доручив МЗС і Міноборони невідкладно підготувати проєкти міжнародних договорів про гарантії безпеки для України.

СШАвійнагарантії безпеки УкраїніАндрій Сибіга

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється