США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що отримав від США інформацію про готовність ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгрес США.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

За словами міністра, йдеться саме про юридично зобов’язуючі гарантії, а не політичні запевнення — уперше в історії України. Проєкт двостороннього документа, додав він, майже готовий.

"Другий ключовий елемент безпекової архітектури — військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива", — наголосив Сибіга.

Він також зазначив, що стратегічною метою України є виснаження економічного та військового потенціалу росії. За його словами, найкращим сценарієм стало б одночасне послаблення як економічної, так і військової складової держави-агресора.

Раніше, 29 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив, що США погодилися надати Україні сильні гарантії безпеки строком на 15 років. Київ запропонував продовжити цей термін до 30–50 років, а президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути таку можливість. Зміст документа наразі не розголошується.

Україна також розраховує на гарантії безпеки з боку Європейський Союз, зокрема через перспективу членства. Крім того, Зеленський підписав із лідерами Франція та Велика Британія декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після завершення війни.

12 лютого президент доручив МЗС і Міноборони невідкладно підготувати проєкти міжнародних договорів про гарантії безпеки для України.