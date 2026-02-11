Прем'єр Іспанії звинуватив Маска у шкоді психіці підлітків та порушенні іспанських законів

Ці заяви стали черговим епізодом суперечок між Санчесом та Маском.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинуватив американського мільярдера та власника соцмережі X Ілона Маска у порушенні місцевого законодавства та завданні шкоди психічному здоров’ю підлітків.

Про це він заявив 11 лютого під час виступу в парламенті в Мадриді, повідомляє Bloomberg.

Санчес підкреслив, що Маск "постійно порушує іспанські закони й шкодить психічному здоров’ю не лише суспільства загалом, а й найбільш вразливих груп, зокрема молоді до 16 років". Прем’єр також назвав соціальні мережі "недієздатною державою" та закликав Іспанію контролювати їх через комерційну експлуатацію психічного здоров’я громадян.

Ці заяви стали черговим епізодом суперечок між Санчесом та Маском. Раніше мільярдер критикував наміри іспанського уряду заборонити користування соцмережами для дітей та плани легалізувати близько 500 тисяч іммігрантів.

Зазначимо, що подібні заходи щодо обмеження доступу молоді до соціальних мереж розглядають також Великобританія та Данія.