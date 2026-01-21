Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Іспанії друга аварія поїзда за тиждень із жертвами

21 січня 2026, 10:11
В Іспанії друга аварія поїзда за тиждень із жертвами
Залізнична колія в Чикаго. (Angie McMonigal)
Приміський поїзд зійшов з рейок поблизу Барселони.

У Каталонії на північному сході Іспанії сталася аварія приміського поїзда внаслідок обвалу підпірної стіни на залізничні колії. За останніми даними, загинула щонайменше одна людина, ще 37 пасажирів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Інцидент стався лише через два дні після іншої масштабної залізничної катастрофи в країні, яка забрала життя щонайменше 42 осіб і призвела до численних травм. Після тієї трагедії в Іспанії було оголошено триденну національну жалобу.

Як зазначає AP, рятувальні служби продовжували пошукові роботи серед уламків поїзда і у вівторок. За даними екстрених служб Каталонії, п’ятеро з 37 постраждалих перебувають у важкому стані, ще шестеро дістали травми середньої тяжкості. На місце аварії прибули близько 20 бригад швидкої допомоги, потерпілих госпіталізували до трьох лікарень регіону.

Аварія сталася поблизу міста Геліда, приблизно за 35 хвилин їзди від Барселони. Іспанський залізничний оператор ADIF повідомив, що підпірна стіна, ймовірно, обвалилася внаслідок сильних дощів, які пройшли в регіоні цього тижня. Рух поїздів на цій ділянці було повністю зупинено.

У матеріалі також наголошується, що серйозні залізничні аварії в Іспанії трапляються відносно рідко, а мережа швидкісних поїздів загалом вважається надійною. Водночас приміські залізничні перевезення регулярно стикаються з проблемами надійності та інфраструктури.

Нагадаємо, у неділю, 18 січня, на півдні Іспанії зіткнулися два поїзди, внаслідок чого загинули щонайменше 41 людина, ще понад 120 отримали поранення. Аварія стала найсмертельнішою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року.

 

