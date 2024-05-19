The Time провів день в окопі зі спецпризначенцями, які знищують по 40 росіян на день

Між путіним і Харковом стоять елітні українські солдати, які несуть смерть по телефону і публікують відеозаписи вбивств для краудфандингу на війну.

Про це йдеться в статті британської газети The Time.

В північну частину Харківщини ЗСУ терміново перекинули додаткові резерви для відбиття російського штурму.

Також на захист другого найбільшого міста України було кинуто спецпідрозділ Нацгвардії "Гострі картузи", який спеціалізується на безпілотній авіації.

Журналіст британського The Times провів день на передовій з українськими бійцями і написав про побачене. Через селище Липці іде пряма дорога на Харків.

Цю ділянку разом з іншими підрозділами боронять "Гострі картузи". Село вже розбите російською артилерією і бомбами, в ньому не лишилося жодного вцілілого будинку.

Проижджаючи село на пікапах, "Гострі картузи" прибувають на приховану позицію, звідки вони вестимуть свій бій із загарбниками.

Їх основна зброя – це безпілотники: розвідувальні, камікадзе, зі скидами.

Щойно прибувши на позицію, дроноводи почули строкіт автоматів неподалік. Швидко піднявши в небо безпілотники, "Гострі картузи" знайшли місце бою: троє українських солдатів, стоячи на колінах у траві вели бій із взводом російських солдатів. Дроноводи одразу кинулися на допомогу своїм.

"Перша граната, яку вони кинули, легко поранила одного росіянина, а інші кинулися в укриття, зриваючи їхній штурм позицій української піхоти. Це початок цілоденної гри в хованки, ставкою в якій є життя і смерть. Лаконічні команди викрикуються перед кожним запуском безпілотника. Промахи проклинають, влучання відзначають ударами кулаків, "п’ятірками" та компліментами", – пише корреспондент The Times.

Один російський солдат намагається втекти, кидаючи на бігу спочатку свій рюкзак, потім шолом, але безпілотники "Картузів" переслідують його більше кілометра до яру, там окупант втомлюється і намагається сховатися в гаю, де сидять й інші росіяни.

ЗСУ бомблять їх доти, доки там вже ніхто не може зрушити з місця.

"Ще одного чоловіка на відкритому повітрі зафіксував FPV-дрон, який начисто відірвав йому голову. Немає співчуття до солдатів, які вторглися на їхню землю, лише ненависть", – пише видання.

Ліквідація кожного загарбника записується на відео, а потім перетворюється на маркетинговий контент для волонтерських зборів на нові дрони. Відео з поля бою передаються через супутниковий зв’язок Starlink в командний центр і розміщуються на каналі команди в Telegram майже в реальному часі.

"Щойно російська штурмова група чисельністю 20 осіб намагалася підійти ближче до Харкова. Там їх зустріла наша піхота, почалася перестрілка. Тепер вони лежать там у полі й помирають. Піхота прекрасна! Вони стріляли у відповідь! Вони добре тримали лінію! Але в основному російську штурмову групу знищили саме безпілотниками", – йдеться в черговому відео для Телеграм-каналу.

Британський журналіст нарахував, що за один бойовий вихід "Гострі картузи" вбили або важко поранили близько 40 російських солдатів.

Але все більше росіян продовжують прибувати, проповзаючи вперед повз своїх мертвих товаришів. Україна досі утримує Липці, але битва за Харків тільки починається, зазначає The Times.