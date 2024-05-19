В Криму лунали вибухи: був знищений російський тральщик "Ковровец" (оновлено)
Про це повідомляє Суспільне в Тelegram-каналі.
"В окупованому Севастополі лунають вибухи, звучить сигнал повітряної тривоги", - йдеться в дописі.
Губернатор міста Севастополь Михайло Развожаєв заявив про роботу російської ППО.
"Також вибухи було чути в Євпаторії та на північних околицях Сімферополя", - написало Суспільне.
За даними Кримського вітру, відбулося три прильоти в одну точку, в один з кораблів у районі Інженерної бухти Севастополя. В Джанкої і Армянську також стрілянина і вибухи.