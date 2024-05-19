В Криму лунали вибухи: був знищений російський тральщик "Ковровец" (оновлено)

Вночі в Севастополі, Євпаторії, Джанкої, Армянську та на північних околицях Сімферополя лунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне в Тelegram-каналі.

"В окупованому Севастополі лунають вибухи, звучить сигнал повітряної тривоги", - йдеться в дописі.

Губернатор міста Севастополь Михайло Развожаєв заявив про роботу російської ППО.

"Також вибухи було чути в Євпаторії та на північних околицях Сімферополя", - написало Суспільне.

За даними Кримського вітру, відбулося три прильоти в одну точку, в один з кораблів у районі Інженерної бухти Севастополя. В Джанкої і Армянську також стрілянина і вибухи.

Пізніше стало відомо, що сьогодні вночі Силами оборони знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец".

Його знищили військово-морські сили ЗС разом з побратимами.

Тральщик - корабель спеціального призначення, завданням якого є пошук, виявлення і знищення морських мін та проведення кораблів через мінні загородження.