Politico інформує, що у Вашингтоні висадився український десант парламентарів та експертів, які мають на меті переконати адміністрацію Байдена зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території росії. Для цього українські законодавці будуть вести розмови з американськими конгресменами та сенаторами. Одним із аргументів буде російський наступ на Харківщині. Водночас Newsweek стверджує, що американські F-16 навряд чи зможуть допомогти стримати росіян під час харківського наступу. Схоже на чергову кампанію впливу росіян, які намагаються поширити твердження, що Україні більше потрібні старі радянські МіГи, аніж F-16. І це добре – адже свідчить, що вони бояться цих американських пташок в українському небі.

Харківський наступ росіян відбувся завдяки США. Як росіяни маніпулюють американськими політиками

Українські офіційні особи, роблять нові спроби змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для нанесення ударів по території росії, пояснюючи, що така політика утримувала їх від атак на російські позиції під час підготовки до великого наступу росіян на Харківщину. Про це пише американська редакція Politico.

Видання стверджує, що цього тижня група українських парламентарів перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися підтримкою Конгресу в цьому питанні, яке, на їхню думку, сковує українські військові зусилля, оскільки Київ прагне завдавати ударів по російських військових складах, розташованих по той бік кордону.

"Днями десятки тисяч російських військових перетнули кордон на північному сході України в ході наступу, якого українська розвідка очікувала місяцями. росіяни вгризаються в перевтомлені українські підрозділи, яким бракує техніки, і які здають позиції під час перегрупування", – наголошує Politico.

Та констатує, що Україна тижнями спостерігала, як росіяни скупчуються біля українського кордону, не маючи змоги використати надану США зброю для нанесення превентивного удару через політику Вашингтона. Адміністрація Байдена поставила умовою надання Україні далекобійного озброєння, що воно не може бути використане для нанесення ударів на території росії.

Politico зауважує, що росія добре знає про це обмеження, а отже змогла зосередити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не ризикуючи бути ураженою американськими тактичними ракетними системами дальнього радіусу дії, які Київ використовує для знищення російських військ на території України.

Видання цитує українську парламентарку, голову спеціальної парламентської комісії з питань озброєння та боєприпасів Олександру Устінову, яка пояснює американцям, що Україна бачила, що російські військові знаходяться за один-два кілометри від кордону на території росії, і не могла нічого з цим вдіяти.

З того часу, за словами Politico, росія відвоювала позиції, які Україна зайняла минулого року під час контрнаступу, завдяки якому відкинула російські війська назад через кордон.

Видання стверджує, що парламентарі є частиною більшої групи українських законодавців, які цього тижня зустрічаються з близько десятком офісів Конгресу, щоб спробувати залучити їх до тиску на Білий дім з метою зміни курсу. Двоє американських посадовців на прохання Politico прокоментувати ситуацію підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася. "Допомога призначена для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", – сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Politico нагадує, що російський наступ використовує проблеми України з людськими ресурсами та відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд поблизу Харкова, що ставить під загрозу місто-мільйонник і потенційно дає росії новий важливий плацдарм в країні.

"У березні путін заявив, що розглядає можливість створення буферної зони поблизу Харкова, щоб ускладнити запуск Україною невеликих безпілотників, націлених на російську нафтову інфраструктуру – тактику, яку Київ використовує вже кілька місяців, щоб завдати удару по економіці москви", – підкреслює видання.

І наголошує, що цього місяця уряд Великої Британії зняв аналогічне обмеження на використання британської зброї на території росії, про що заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва. "Україна має таке право. Так само, як росія завдає ударів всередині України…" – сказав Кемерон, зауваживши, що Україна має бути впевнена, що може захищатися.

Як зазначили в коментарі Politico три посадовці, що співпрацюють із західною розвідкою, американські офіційні особи все частіше вважають, що плани путіна мобілізувати нові військові підрозділи в поєднанні з додатковими боєприпасами з Пекіна і зменшенням підтримки Києва з боку Заходу можуть принести йому перемогу в Україні – і швидше, ніж очікувалося. Можливо, це буде не та перемога, якої путін спочатку прагнув – повного поглинання України. Але до кінця цього року він, можливо, зможе використати свої здобутки для переговорів про вигідні для москви умови.

Такий аналіз ситуації, як зауважує видання, є значно суворішим, ніж той, що пропонували американські посадовці ще пів року тому, і припускає, що нестача боєприпасів в українських лавах і зміцнення позицій росії на полі бою змінили хід війни.

"Війна – це не стільки сигнал путіну, що він не може марширувати Європою, скільки підтримка Києва. Натомість путін отримує протилежний сигнал", – зазначив один із посадовців, який, як і інші, побажав залишитися анонімним.

Politico стверджує, що російський лідер взяв під своє командування нові кадри парамілітарних бійців, що дозволить йому профінансувати і забезпечити ресурсами нову мобілізацію цього літа. Ці бійці, які раніше служили у "Вагнері", були об'єднані в нові підрозділи, які будуть використані для зміцнення позицій росії в Україні.

"Ці нові війська дадуть росії можливість просунутися до Харкова, який все частіше зазнає повітряних і ракетних ударів. Нові сили також дозволять менш досвідченим військам утримувати вже захоплені позиції, створюючи нову похмуру реальність для Києва, який намагається набрати новобранців", – вважає видання.

У статті зазначається, що Україна вже кілька місяців завдає ударів по території росії, використовуючи власні невеликі безпілотники для атак на нафтові об'єкти. Але офіційні особи в Києві наполягають на тому, що їм потрібні більш потужні американські ракети, щоб прорвати російську протиповітряну оборону вздовж кордону.

"Всі знали, що росіяни під Харковом стягують живу силу, всі знали, що вони стягують багато артилерії, тому те, що вони намагаються зробити зараз, – це перетворити Харків на другий Маріуполь або Алеппо", – сказала виданню Устінова.

"Ми постійно повертаємося до однієї і тієї ж проблеми – це росія говорить нам, що ми повинні робити. Ви даєте нам палицю, але не дозволяєте нею користуватися", – зауважила вона.

F-16 не встигнуть на захист Харкова? Нова хвиля проросійських публікацій

Інше американське видання Newsweek із посиланням на експертів стверджує, що очікувана поставка винищувачів F-16 в Україну може відбутися занадто пізно, щоб суттєво вплинути на російський наступ у Харкові. З огляду на презентовані виданням коментарі експертів, схоже, що росіяни розпочали свою медійну кампанію спрямовану на затримку чи зупинку передачі Україні літаків F-16 і намагаються переконати, що Україні слід пошукати собі МіГи.

Українські пілоти, зазначає Newsweek, які більшу частину більш ніж дворічної війни літали на літаках МіГ радянських часів, нещодавно завершили навчання на літаках американського виробництва в очікуванні поставок від західних союзників, включаючи Данію, Нідерланди, Норвегію та Бельгію.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила в понеділок, що Україна може розраховувати на отримання першої партії винищувачів F-16 з Данії "протягом наступного місяця", а у вівторок змінила свою заяву, сказавши, що винищувачі очікуються протягом "наступних кількох місяців".

Однак у вівторок у коментарях для Newsweek експерти припустили, що покладання на F-16 для протидії російським силам з повітря могло бути стратегічною помилкою, оскільки київським військовим було б краще зосередитися на отриманні більш звичних для них літаків у коротші терміни.

Професор і завідувач кафедри політології Північно-Західного університету Вільям Ріно зауважив, що поставка винищувачів навряд чи відбудеться в "оптимальний час", провівши паралель з отриманням Україною західних танків після її контрнаступу восени 2022 року.

"Існує тенденція, що системи озброєнь надходять після того моменту, коли вони були б найбільш ефективними", – вважає Ріно. Він навів приклад танків, надання яких мало певний оптимальний час... Згодом вони все ж були використані, коли прибули у 2023 році, але на той час почали зазнавати атак безпілотників, які використовували вразливі місця в їхній броні і, таким чином, обмежували їхню корисність.

"Ситуація з F-16 є подібною, – зазначив він. – Тривалість процесу прийняття рішення, підготовки і доставки дала російським військам час на адаптацію засобів ППО, особливо після того, як обидві сторони зайняли оборонні позиції".

Ріно запропонував взагалі божевільну ідею, щоб Україна розглянула можливість "зробити пропозицію талібам (які вважаються союзниками кремля – iPress) за все обладнання радянських часів, яке США надали афганським військовим", стверджуючи, що швидке отримання старих і дешевших літаків дозволить досягти "кращих результатів на полі бою".

Головний редактор військового видання SOFREP Гай Маккардл висловив схожі зауваження, сказавши в інтерв'ю Newsweek, що посилення Україною своїх "поточних операцій і оборонних заходів" за допомогою літаків МіГ було б кращою стратегією, оскільки "найкраща зброя для виконання завдання – це та, яку ви зараз маєте під рукою".

"Для українців один МіГ в небі вартий двох F-16 в дорозі, – зазначив Маккардл. – F-16 – чудовий літак, і у довгостроковій перспективі він може принести користь українським зусиллям, але якби я був українським генералом, я б вважав за краще, щоб МіГи були під рукою якнайшвидше. Чому? МіГи можуть бути розгорнуті негайно, забезпечуючи термінове посилення повітряного потенціалу України".

Тим часом москва пообіцяла розглядати F-16 як "ядерну загрозу", коли вони будуть отримані Україною, а Міністерство закордонних справ рф минулого тижня попередило, що цей літак буде розглядатися як "цілеспрямована провокація".

Джерела: Politico та Newsweek