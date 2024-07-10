Нідерланди нададуть Україні допомогу на €300 мільйонів для F-16

Додаткове фінансування доповнить уже виділені Нідерландами €150 мільйонів.

Міністерство оборони Нідерландів у середу, 10 липня, оголосили про виділення додаткових €300 мільйонів на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які будуть незабаром передані в Україну.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Додаткове фінансування доповнить уже виділені Нідерландами €150 мільйонів на оснащення F-16, які вирушать в Україну, і буде використане для закупівлі обладнання безпосередньо в промисловості.

"З боєприпасами, які ми придбаємо, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія путіна не знає меж, тому наша підтримка має продовжуватись на повній швидкості", – прокоментував нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

"Купуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну. росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки", – додав він.

Нагадаємо, Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України.