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ПОЛІТИКА

Нідерланди нададуть Україні допомогу на €300 мільйонів для F-16

10 липня 2024, 18:18
Нідерланди нададуть Україні допомогу на €300 мільйонів для F-16
Додаткове фінансування доповнить уже виділені Нідерландами €150 мільйонів.

Міністерство оборони Нідерландів у середу, 10 липня, оголосили про виділення додаткових €300 мільйонів  на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які будуть незабаром передані в Україну.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Додаткове фінансування доповнить уже виділені Нідерландами €150 мільйонів на оснащення F-16, які вирушать в Україну, і буде використане для закупівлі обладнання безпосередньо в промисловості.

"З боєприпасами, які ми придбаємо, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія путіна не знає меж, тому наша підтримка має продовжуватись на повній швидкості", – прокоментував нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

"Купуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну. росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки", – додав він.

Нагадаємо, Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України.

Нідерландидопомога УкраїніF-16війна

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