Модель захисту НАТО повітряного простору України від російських атак вже існує – ЗМІ

Німеччина демонструє міжпартійну підтримку захисту прикордонних регіонів України з території НАТО.

Також Альянс зосередився на наданні додаткової оборонної допомоги Києву, повідомляє видання Business Insider.

Один німецький політик заявив, що західний захист Ізраїлю від Ірану є зразком для захисту України - ця модель була наочно продемонстрована під час іранської атаки на Ізраїль у квітні.

Екс генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив переконання, що ракети-перехоплювачі можуть запускатися з території сусідніх з Україною країн НАТО, таких як Польща і Румунія, щоб прикрити принаймні західні українські регіони.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише, що як правлячі, так і опозиційні партії Німеччини висловлюють підтримку ідеї захисту прикордонних до НАТО регіонів України.

Так, Родеріх Кізеветтер, політик опозиційного Християнсько-демократичного союзу та колишній офіцер генерального штабу Бундесверу, порівняв захист України з зусиллями Заходу запобігти удару по Ізраїлю 300 ракетами та безпілотниками, випущеними Іраном в квітні.

"Західні країни могли б захистити частину повітряного простору України поблизу території НАТО та збивати російські безпілотники і ракети. Це зменшило б навантаження на українську протиповітряну оборону та дозволило б їм захистити фронт. Як у випадку з Ізраїлем, де допомагали Франція, Велика Британія та інші, вони не стали б воюючими сторонами", – заявив німецький політик, а також цю думку поділяє і колишній генсек НАТО Расмуссен.