Кулеба після звільнення зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО – Bloomberg
Очікується, що український дипломат Андрій Сибіга замінить Дмитра Кулебу на посаді очільника МЗС.
Про це повідомило джерело, знайоме з ідеями президента, пише агенція Bloomberg.
Кулеба, який подав у середу заяву про відставку, тепер зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки зруйнована війною країна прагне приєднатися до блоку, повідомило джерело, яке попросило не називати його імені, оскільки ця інформація не є публічною.
Сибіга, який наразі є першим заступником Кулеби в Міністерстві закордонних справ, має репутацію вправного дипломата.
Він був послом України в Туреччині та заступником голови адміністрації Зеленського до того, як приєднався до міністерства цього року.
Нагадаємо, що зранку, 4 вересгня, міністр закордонних справ Кулеба подав у відставку.