Кулеба після звільнення зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО – Bloomberg

Перестановки в уряді проводить український президент Володимир Зеленський.

Очікується, що український дипломат Андрій Сибіга замінить Дмитра Кулебу на посаді очільника МЗС.

Про це повідомило джерело, знайоме з ідеями президента, пише агенція Bloomberg.

Кулеба, який подав у середу заяву про відставку, тепер зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки зруйнована війною країна прагне приєднатися до блоку, повідомило джерело, яке попросило не називати його імені, оскільки ця інформація не є публічною.

Сибіга, який наразі є першим заступником Кулеби в Міністерстві закордонних справ, має репутацію вправного дипломата.

Він був послом України в Туреччині та заступником голови адміністрації Зеленського до того, як приєднався до міністерства цього року.

Нагадаємо, що зранку, 4 вересгня, міністр закордонних справ Кулеба подав у відставку.